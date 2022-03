Ma 75 éves a popzene egyik legnagyobb ikonja, Sir Elton John

Március 25-én ünnepli hetvenötödik születésnapját Sir Elton John angol énekes, zongorista, zeneszerző.

London egyik jómódú elővárosában született a prózai Reginald Kenneth Dwight néven, apja, a Brit Királyi Légierő tisztje trombitásként játszott egy félhivatásos zenekarban – írja az MTI.

A kis Reginald hároméves korában ült először a zongorához, s hamar kiderült, hogy képes egyszeri hallás után hosszú műveket is hibátlanul eljátszani. Tizenegy éves korában már a Royal Academy of Music tanulója volt, de tizennégy évesen átnyergelt a klasszikus zenéről a rockra, s apja legnagyobb bosszúságára tizenhét évesen félbehagyta az iskolát, hogy csak a könnyebb műfajú zenének éljen.

Elton John angol rockénekes, zongorista, zeneszerző (Fotó: MTI/CP)

Egy ideig kocsmákban verte a billentyűket aprópénzért, és együttest alapított Bluesology néven.

Énekesnek a blueskörökben ismert Long John Baldryt nyerte meg, művésznevét az ő, illetve a szintén bandatag szaxofonos Elton Dean keresztnevéből kölcsönözte. Húszévesen egy tehetségkutató akció révén lett hivatásos slágeríró a Liberty kiadónál, ahol Bernie Taupin szövegíróval kezdett dolgozni.

Alkotómódszerük elég különös volt: az elkészült anyagot levélben küldték el egymásnak, és a munkának ezt a formáját a mai napig fenntartják – száznál több szerzeményük egyike sem született úgy, hogy mindketten ugyanabban a szobában tartózkodtak volna.

Elton John (Fotó: Fotó:/CP)

Elton első lemeze Empty Sky címmel 1969-ben jelent meg, de nem keltett különösebb feltűnést.

Az Elton John című második lemeze és annak Your Song című dala viszont annál inkább, az 1972-es Honky Chateau már amerikai listavezető volt, akárcsak a Rocket Man. Angliában a Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player című albumával került először az élre. Máig az egyik legnépszerűbb lemeze az 1973-as Goodbye Yellow Brick Road, ugyanebben az évben alapította meg Rocket Record nevű lemezcégét.

1974-ben szerepelt John Lennon Whatever Gets You Thru The Night című dalának felvételén, ugyanebben az évben Lennon volt a zongorista-énekes New York-i koncertjének vendége – az esemény azért vonult be a rocktörténelembe, mert az ex-Beatle ekkor játszott utoljára közönség előtt. Elton 1976-ban újabb világslágert könyvelhetett el, ez volt a Kiki Dee társaságában előadott Don’t Go Breaking My Heart.

Az énekes-zongorista rikító ruhákban, elképesztő kalapokban, magas sarkú cipőben és furcsa szemüvegekben lépett színpadra, ezt azzal magyarázta, hogy ellentétben nagy pályatársaival ő nem volt szexszimbólum, valamit tennie kellett, hogy két órán át a zongora mellett ülve is figyeljen rá a közönség.

Elton John a Felvonulási téren a Westel Kapcsolatkoncert sztárvendégeként közel másfél órás, ingyenes koncertet adott (Fotó: MTI/ Kovács Tamás)

Sikerei csúcsán, 1976-ban rövid időre visszavonult.

A diadalmas visszatérésre a nyolcvanas évek elején került sor: fellépett az 1985-ös Live Aiden, majd George Michaellel hatalmas sikert aratott a Don’t Let The Sun Go Down On Me című dallal, Budapesten 1984-ben koncertezett először. 1994-ben Oscar-díjat vehetett át Az oroszlánkirály című Walt Disney-rajzfilm Can You Feel The Love Tonight című daláért, amelynek szövegét Tim Rice írta. A dalszövegíróval közösen vitték sikerre az Aida című musicalt is, amelyet 2000-ben mutattak be a Broadwayn, a darab 1852 előadást ért meg, és négy Tony-díjat kapott. 2005-ben Londonban láthatta először a közönség a Billy Elliot the Musicalt.

Elton John Grammy-díjas brit zenész a barcelonai Palau Sant Jordi stadionban tartott koncertjén 2017. december 3-án (Fotó: MTI/EPA/Alejandro Garcia)

Nevéhez fűződik minden idők egyik legkelendőbb kislemeze: az eredetileg Marilyn Monroe emlékére írt Candle In The Wind című dalának aktualizált változatát 1997-ben énekelte el Diana hercegnő temetésén. A kislemezből ezután 33 millió példány kelt el, ennél több csak a White Christmas című Bing Crosby-dalból fogyott.

Pályafutása során összesen 250 millió lemezt adott el, 35 arany és 25 platinalemez fűződik nevéhez. A Billboard magazin 2019-ben őt nevezte meg minden idők legnagyobb szóló előadójának.

Elton Johnt 1998-ban ütötte lovaggá II. Erzsébet királynő a brit popzene szolgálatáért és az AIDS elleni adománygyűjtő tevékenységéért, 2019-ben megkapta a francia Becsületrendet.

Sir Elton huszonkét év után, 2012-ben került ismét a brit slágerlista élére a Good Morning To The Night című dalának elektronikus remixével. Tavaly a Dua Lipa társaságában előadott duettje is Number One lett a szigetországban, ezzel a zeneszerző-zongorista lett az első brit előadó, akinek hat különböző évtizedben sikerült legalább egy dallal bekerülnie a Top Tenbe.

Elton John Grammy-díjas brit énekes-zenész az életéről szóló, Rocketman című film bemutatóján a 72. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2019. május 16-án (Fotó: MTI/EPA/Sebastien Nogier)

Mivel Elton már őriz vitrinjében hat Grammy- és egy Tony-díjat is, azon kevesek egyike, aki a szórakoztatóipar valamennyi nagy kitüntetését elnyerte. Utolsó, hároméves turnéja 2018-ban kezdődött és 2021-ben zárult, ezalatt az öt kontinensen 300-nál több koncertet adott.