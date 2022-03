Egy szerencsés nyertes Jason Momoától veheti át az Oscar-díjat a hétvégi gálán

Jason Momoa, Serena és Venus Williams nővérek is díjat ad át a vasárnap esti Oscar-gálán.

Oscars: Jason Momoa, Serena and Venus Williams Added to Presenter Lineup https://t.co/jXhXajr6Co — The Hollywood Reporter (@THR) March 23, 2022

A díjátadók végleges listáját, melyen szerepelt már Lady Gaga, Chris Rock, Kevin Costner, Zoe Kravitz, Rosie Perez, valamint a tavaly a Minari című filmért a legjobb női mellékszereplő díját elnyerő Jun Ju Dzsung is, szerdán jelentette be a show két producere, Will Packer és Shayla Cowan.

A világhírű teniszezők, Serena és Venus Williams, valamint testvérük, Isha Price az édesapjukról, Richard Williamsről szóló, a legjobb film díjára jelölt Richard király című film producerei.

Az Oscar-gálát március 27-én, vasárnap rendezik meg a hollywoodi Dolby Színházban. 2018 után először lesz házigazdája a műsornak, ráadásul egyszerre három: Amy Schumer, Wanda Sykes és Regina Hall. A legtöbb, 12 Oscar-jelölést idén a Jane Campion által rendezett, A kutya karmai közt című western kapta, Denis Villeneuve

Magyarországon is forgatott, Dűne című sci-fije 10 díjra esélyes.

A háromórás ceremóniát az amerikai ABC csatorna élőben sugározza helyi idő szerint este 8-tól (közép-európai idő szerint hétfőn hajnalban), és több mint 200 országban és térségben is látható majd.