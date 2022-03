A Karib-tenger smaragdja – Katalin hercegné kihívó zöld estélyiben ragyogott

Kate Middleton elkápráztatta smaragdzöld estélyi ruhájában a világot, esti szettjéhez a királynőtől kapott gyémántokat viselte. Ez volt a második hivatalos vacsorája a királyi párnak a karibi térségben. A ruha Jamaica nemzeti zászlójának színeivel harmonizált, tervezője a brit Jenny Packham, Kate legkedvesebb dizájnere.

Cambridge hercege és hercegnéje nyolcnapos hivatalos útján Jamaicába érkezett. Az Erzsébet királynő uralkodásának 70. évfordulója alkalmából vállalt körút számos szép emlékkel ajándékozta meg a hercegi párt, amit most tovább gyarapítottak.

Katalin hercegné és Vilmos herceg a főkormányzó házában tartott fogadáson vett részt szerdán Jamaica fővárosában, Kingstonban.

Katalin egy lenyűgöző Jenny Packham által tervezett, mélyzöld, a vállánál fodros, csillogó anyagból készült estélyiben jelent meg a fogadáson, ami ritka alkalomnak számít, hiszen a hercegné hivatalos rendezvényeken ritkán vállal be olyat ruhát, ami szabadon hagyja a vállait.

A ruhát smaragd és gyémánt fülbevalókkal és a királynőtől kölcsönzött karkötővel tette feledhetetlenné. Férje, Vilmos fekete öltönybe bújt, fehér ingéhez pedig fekete csokornyakkendőt kötött, amitől egyszerre nagyon friss és mégis tökéletesen elegáns volt a megjelenése.

Az este folyamán a trónörökös beszédet mondott, emelyben kijelentette, hogy határozottan egyetért apja, Károly herceg korábbi nyilatkozatával, miszerint Nagy-Britanniát örökre beszennyezte a globális rabszolga-kereskedelemben betöltött szerepe. A trónörökös hozzátette: „A rabszolgaság visszataszító volt, kár, hogy megtörtént.”

Árnyékot vetett az estére és a pár térségben tett látogatásra, hogy bár mindenhol meleg fogadtatásban részesültek, de életükben először most szembesültek az egyre növekvő feszültséggel is egy olyan országban, ahol Erzsébet továbbra is uralkodó. Barbados novemberben függetlenedett a királynőtől és szavazta meg első elnökét, és hamarosan Jamaica is követheti a példáját.

Katalin hercegné gardróbja és bájos személyisége szinte villámhárító szerepet töltött be a látogatás alatt.