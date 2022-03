Nemcsak zsűritagja, rajongója is Balázs Andi a Duna új show-műsorának

Épp csak elkezdődött a Csináljuk a fesztivált!, de már most sokan beleszerettek – osztotta meg személyes tapasztalatait Balázs Andi, a show zsűritagja a Család-barát vendégeként. A színésznő a beszélgetésben néhány kulisszatitkot is elárult a műsorról.

Baráti társaságban nézte meg a Csináljuk a fesztivált! első részét Balázs Andi, a Duna új grandiózus show-műsorának zsűritagja. A színésznő kíváncsi volt szerettei véleményére, de nemcsak ők, hanem vadidegenek is önazonosnak látták őt.

Balázs Andrea színművésznő az MTVA stúdiójában, a Család-barát műsor felvételén

„Tegnap még a boltban is megállítottak, hogy milyen jó a műsor. Fantasztikus érzés a részesének lenni, elképesztő show, kiváló előadók és a kedvenc dalaim. Mintha csak nekem találták volna ki” – lelkendezett a Duna délelőtti magazinműsorában a színésznő, aki szenvedéllyel rajong a magyar könnyűzenéért, legyen szó bármilyen évtizedről. A legtöbb személyes emlékét is slágerekhez köti, éppen ezért a műsor alatt többször is magával ragadja majd a nosztalgia. Nem tagadja azt sem, hogy érzelmes típus, ezért egyből látszik rajta az adásokban, hogy mit váltott ki belőle az adott produkció.

„Pont ugyanúgy viselkedek zsűritagként, mint a magánéletben. Egy bulis slágert hallva egyből vidám leszek, a lírai daloktól pedig könnyen meghatódom. Azt gondoltam, visszanézve nem lesznek rám ilyen hatással a dalok, de a Szomorú vasárnapot Tóth Gabi előadásában vagy Kocsis Tibó produkcióját ugyanolyan élményként éltem meg a tévéképernyőn keresztül, mint amikor élőben láthattam” – tette hozzá Balázs Andi. A Család-barát idézett beszélgetése újranézhető a Médiaklikken.

Csináljuk a fesztivált! – minden szombaton, 19:35-től a Dunán!

Az első adás produkciói újranézhetők a műsor Médiaklikk-oldalán.