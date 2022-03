Ki vagy doki? Hugh Grant lehet a tizennegyedik Doktor

A BBC 1963-ban tűzte műsorára a Ki vagy doki? című sorozatát, amely így a leghosszabb ideje futó sci-fi széria a világon. A főszereplő egy rejtélyes időutazó, aki TARDIS nevű időgépével térben és időben kalandozik és olykor felveszi a harcot az agresszív földönkívüliekkel.

A sorozatban időnként leváltják a Doktort alakító színészt, ezt regenerálódásnak hívják, ami azt jelenti, hogy a Doktor új külsőt és személyiséget kap, miközben az összes emléke megmarad.

Jelenleg Jodie Whittaker alakítja a főszerepet, ő a széria történetének tizenharmadik doktora, de úgy tudni a készítők már gőzerővel keresik a számsorban következő színészt, aki a legendás időutazó bőrébe bújhatna.

Hugh Grant tipped to be new Doctor Who in 'Marvel-style makeover' for hit showhttps://t.co/gPHKnqgGNZ pic.twitter.com/uLf7VtvgWC

— The Sunday People (@thesundaypeople) March 19, 2022