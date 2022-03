Kerekesszékbe kényszerült Erzsébet királyné – nem akarja elhagyni a kastély

II. Erzsébet júniusban ünnepli platina jubileumát, vagyis az elmúlt hetven évét a brit trónon, az azt megelőző nyilvános szerepléseit azonban folyamatosan visszamondja, ami aggodalomra adott okot a britek körében. A 96 éves uralkodó korát meghazudtoló egészségnek örvendett az elmúlt évtizedekben, de az utóbbi hónapokban többször lehetett arról hallani, hogy a királynő betegeskedik, fáradékony és sajnos már a járás sem megy neki úgy, mint régen, többször látni őt botra támaszkodva közlekedni.

Egy bennfentes szerint, Őfensége azért mondja le sorra megjelenéseit, mert kerekesszékbe kényszerült:

Queen Elizabeth is increasingly using a wheelchair and her arrival at her husband's memorial service will be shrouded in secrecy. | @YouMagazine https://t.co/PM5kgEoziK

— News24 (@News24) March 22, 2022