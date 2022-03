Kínos! Nem hívták meg az Oscarra az egyik legtöbb jelölést bezsebelő film főszereplőjét

A West Side Storyt hét kategóriában is jelölték, Rachel Zegler még sem kapott meghívót a filmes világ legrangosabb eseményére.

1958-ban hatalmas siker övezte az eredeti, a Broadway színpadára tervezett produkciót, amit aztán az 1961-es még nagyobb ovációt övező film követett. A Robert Wise és Jerome Robbins rendezte alkotás tíz Oscar-díjat söpört be annak idején a tizenegy jelölésből. A Steven Spielberg rendezte 2021-es változat ugyan alul múlta az eredetit, de hét jelölésével így sem lehet ok panaszra.

A főszerepben a 20 éves Rachel Zeglert láthatta a közönség, akinek bár nem sikerült felkerülnie a legjobb női főszereplőnek járó esélyesek közé, azt senki nem gondolta volna, hogy még meghívót sem kap a 94. alkalommal megrendezésre kerülő Oscar-gálára – írja a PageSix.

Az ifjú színésznő legújabb Instagram képe alá egy izgatott rajongó azt írta, alig várja, hogy láthassa Zegler ruháját, amiben az Oscar vörös szőnyegén lejt végig. Rachel azonban szomorú hírrel szolgált a követőinek:

„Nem hívtak meg, szóval melegítőnadrágot és a barátom flaneljét fogom viselni.”

A színésznő elárulta, hogy ő mindent megpróbált, de sajnos nem tudta összehozni a meghívót a gálára, de ettől függetlenül a tévében követni fogja az eseményeket.

„A kanapémon ülve fogok szurkolni a West Side Storynak. Elmondhatatlanul büszke vagyok arra, amit összehoztunk a stábbal. Persze történhetnek csodák és akár még esély is lehet arra, hogy velük együtt, személyesen ünnepelhessem a filmünket, de hé, semmi gond, ilyen az élet. Köszönöm, hogy ennyien kiálltatok mellettem, én is csalódott vagyok.”

Miután ekkora visszhangot kapott Zegler szomorú „panasza”, meglepődnénk, ha nem intéznének valahogy egy meghívót a színésznőnek még a gála előtt.

Az ötvenes években New York West Side negyedét két banda háborúja dúlja fel. Mindkét fél egyeduralmat szeretne a környék felett. Az utolsó nagy összecsapásba viszont közbeszól a szerelem. Tony (Ansel Elgort) beleszeret az ellenséges banda vezetőjének húgába, Mariába (Rachel Zegler), de ahogy azt már a Rómeó és Júliából tudjuk, szerelmük tragikus véget ér.

Spielberg filmjében olyan nevek kaptak még helyet, mint Ariana DeBose, Maddie Ziegler, David Alvarez vagy Corey Stoll, de láthattuk Rita Morenót is, aki az 1961-es verzióban is szerepelt, sőt Oscar-díjat is kapott legjobb mellékszereplő kategóriában az alakításáért.