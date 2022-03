John Travolta 68 évesen újabb pilótaengedélyt szerzett

A színész kiterjedt repülőgépparkkal rendelkezik, most újabb gyöngyszemet vásárolhat, hogy letette a 737-es Boingra is a vizsgát.

John Travolta 15 éves kora óta vesz pilótaleckéket, 22 éves kora óta pedig hivatalos pilótaengedéllyel is rendelkezik. A 68 éves színész azóta sem adta fel a képzést, múlt vasárnap újabb engedéllyel gazdagította gyűjteményét, 707-es és 747-es Boing után, most a 737-es Boingra is megszerezte az engedélyét, amiről vasárnap Instagram oldalán számolt be rajongóinak.

“Pilótaként egy ez nagyon fontos mérföldkő számomra. A vizsga remekül ment, büszke vagyok és csak szerettem volna megosztani veletek”

Alliance Aviation, az Egyesült Államok és Latin-Amerika legnagyobb független légiközlekedési képzési központja szerint a 737-es licenctanfolyam ideális azok számára, akik készek a magánpilóta szektorról váltani, így kereskedelmi légitársaságok pilótái is lehetnek.

Travoltának több saját magángépe is van, köztük volt egy Boeing 707-es is, amit 2017-ben adományozott az ausztrál Historical Aircraft Restoration Society alapítványnak. A színész hosszú évek óta a Qantas nagykövete, akik reklámot is forgattak a színésszel.