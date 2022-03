Mintha még mindig házasok lennének: Bruce Willis Demi Moore-ral ünnepelte a szülinapját

Két napja köszöntette a világ a 67 éves Die Hard sztárt. Nem csak barátok, rajongók és munkatársak gratuláltak, de volt felesége Demi Moore is vendégül látta. Nevettek, csacsogtak, főztek és együtt vacsoráztak az egykori házastársak, de hogy csinálják? Irigykedhetünk. Bár Demi és Bruce már 22 éve elváltak a kapcsolatuk töretlen.

G. I. Jane valamiért nem hajlandó igazán ki- és elengedi egykori férjét, G. I. Joe-t, de úgy tűnik ezt maga Bruce Willis sem bánja. Bár a németországi születésű hollywoodi mozihős újranősült, kínosan ügyelt mindig is arra, hogy Demivel is szoros maradjon a kapcsolata.

A közösségi médiafelületen pizsama-partiról, közös karácsonyról és megannyi a gyermekekkel is együtt készült kép árulkodik a harmóniáról. Úgy tűnik ez nem okoz igazi gondot a második házasságában sem. Emma Heming és az új kapcsolatból született két is kislány is aktív szereplői a tengerentúlon csak gyakran ”pachwork” családnak nevezett újraformálódott családi közösségnek. Számtalan együtt töltött hétvége, programok szórakoztató központokban vagy a filmpremierek rendre összehozzák a mozaik családot.

Március 19-én az egykor dadogással is küzdő művész a hatvanhetedik életévébe lépett. Megszámlálhatatlan gratuláció árasztotta el a világ minden pontjáról, aminek nagyon örült. A szívének legkedvesebb köszöntést mégis Demitől kapta Instagram oldalán. A színésznő gombagyűjteményét mutatja a kamerának, amiből közös lakoma készült, a kiskukta Bruce volt.