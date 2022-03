Mesés ruhában ment férjhez a Harry Potter-filmek Ginny Weasley-je

Bonnie Wright kimondta a boldogító igent kedvesének, Andrew Lococónak.

A 31 éves színésznő Instagramon jelentette be az örömteli hírt egy videóval, amin megmutatta csodás aranyfoglalatos kék köves gyűrűjét a medence szélén – írja a Just Jared.

„A tegnapi nap életem legjobbja volt, köszönhetően a férjemnek!’

Bonnie egy mesés és egyszerű fodros ruhában sétált az oltár elé, amit később egy hosszú, ezüst spagettipántosra cserélt. Ha színésznő nem is, szerencsére a vendégek több fotót és videót is készítettek a nagy napról:

A friss házasokról nem tudni, mikor ismerkedtek meg egymással, de Bonnie először 2020 szeptemberében osztott meg közös fotót az Instagramon, így a rajongók kapcsolatuk kezdetét erre az időpontra tették.

A színésznőnek kétségtelenül a Harry Potter hozta meg a világhírnevet és bár az utolsó, 2011-es a Halál ereklyéi II. része óta nem szerepelt kasszasikerű mozifilmekben, a kamerák mögött megtalálta hivatását. Rendezőként és forgatókönyvíróként több rövidfilm is köthető a nevéhez, valamint környezetvédelmi aktivistaként, áprilisban jelenik meg első könyve, a Go Gently: Actionable Steps to Nurture Yourself and the Planet címen.