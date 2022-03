Hivatalos: Pete Davidson űrutazásának hivatalosan is lőttek

A komikus nem vesz részt a Blue Origin március végi 20. űrutazásán.

Pete Davidson is no longer going to space. (Source: https://t.co/R9pow6Oinq) pic.twitter.com/Oa6L6dP6Zs — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 18, 2022

A Page Six alig két hete szellőztette meg, hogy Kim Kardashian párja, Pete Davidson a “Saturday Night Live” komikusa bejelentkezett Jeff Bezos-féle Blue Origin űrutazására, most azonban a cég hivatalosan is bejelentette, hogy a sztár nem tud csatlakozni a cég 20. űrutazásához.

Jeff Bezos cége csütörtökön hivatalos közleményben tudatta a sajtót, hogy a mostanra tervezett űrrepülés dátumát elhalasztják:

“A New Shepard 20. utazását átütemeztük március 29-re. Pete Davidson már nem tud részt venni a NS-20 misszióján. Hogy ki lesz a hatodik utas, arról a következő napokban adunk tájékoztatást.”

Arról egyelőre nincs új információ Pete miért nem tud részt venni az űrutazáson.

Legutóbb tavaly októberben William Shatner kanadai színész tett űrutazást Blue Origin űripari cég New Shepard nevű űrhajóján. A repülés alig több 11 percig tartott, az utasokkal teli kapszula ejtőernyők segítségével tért vissza a texasi sivatagba.

Napjaink egyik legtehetősebb embere Blue Origin nevű űrvállalatán keresztül egy kereskedelmi űrállomás elindítását is bejelentett az ősszel, amely többek között filmforgatásoknak, kutatómunkáknak és egy hamisítatlan űrszállónak is otthont ad majd.