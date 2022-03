Tizenkilenc év után újra együtt a Sabrina, a tiniboszorkány szereplői

Így néz ki most Sabrina és két hóbortos nagynénikéje.

Sabrina, a kissé bohókás tinilány, aki két nagynénjével, Hildával és Zeldával él, 16 évesen rájön, hogy boszorkány. Valahol itt kezdődik Melissa Joan Hart 90-es évekbeli sorozatának története, melyben fontos szerepet kapott beszélő macskája, Salem és első szerelme, Harvey, akit Nate Richert alakított egy nagyobb szünettel 2003-ig.

A 45 éves Melissa és a két nagynénit alakító Beth Broderick, valamint Caroline Rhea 19 év után most újra együtt szerepeltek, méghozzá az idei 90s Conon, ahol a kilencvenes évek legnépszerűbb sorozatsztárjai tették tiszteletüket – írja a People.

Természetesen fotó is készült a trióról és mi tagadás, senki nem mondaná meg, hogy közel két évtized telt el az utolsó epizód óta. Melissát, Beth-et és Caroline-t elnézve akár azt is mondhatnánk, hogy most készítik a Sabrina, a tiniboszorkány következő évadát, aminek bizonyára rengeteg rajongó örülne.

Sajnos a lehetséges reboot az eredeti Spellman-nővérekkel még nem jött szóba, bár a két nagynénit láthattuk egy cameo szerep erejéig a Netflixnek készült Sabrina hátborzongató kalandjai utolsó évadában, de a nagy közös visszatérés még várat magára.