Kaley Cuoco a józanság útjára lépett vagy mégsem?

Megérkezett a várva várt előzetes az HBO tavalyi sikersorozatának, A légikísérőnek a második évadához.

Kaley Cuoco kétségtelenül az Agymenők című sorozattal írta be magát a köztudatba, és sokáig mindenki úgy gondolta, hogy a színésznő megmarad a kicsit butácska „szőke szomszédlány” szerepeknél. Ennél nagyobbat nem is tévedhettünk volna.

A 36 éves színésznő megmutatta mind a rajongóknak, mind pedig a kritikusoknak, hogy sokkal több van benne, mint amit elsőre gondolnánk. A légikísérő osztatlan sikert aratott a sorozatfalók körében, így persze már az sem volt kérdés, hogy a streamingóriás berendeli a második évadot.

Főhősnőnk Cassie Bowden (Kaley Cuoco) légikísérőként dolgozik és nem titkoltan problémája van az alkohollal. Az első évadban egy gyilkosság kellős közepén találja magát, de nem sok mindenre emlékszik a görbe este után.

Az első előzetesnek hála, már azt is tudjuk, mire számíthatunk a második évadban. Cassie józan életet kezd Los Angelesben, továbbra is légikísérőként, azonban szabadidejében a CIA ügynökeként dolgozik másodállásban. Egy tengerentúli munka során ismét szemtanúja lesz egy gyilkosságnak, újabb nemzetközi intrikába keveredik, és az alkohol is megkísérti őt – írja a Just Jared.

A második évadban visszatér Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz és Rosie Perez, valamint új szereplőként köszönthetjük a legendás színésznőt, Sharon Stone-t, aki Lisa Bowdent, Cassie elhidegült édesanyját alakítja majd.