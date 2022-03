Harry Potter visszatérhet? Daniel Radcliffe őszintén válaszolt

Daniel Radcliffe is shattering #HarryPotter fans' hearts everywhere https://t.co/QfNd8R7XvB

Számtalanszor láttunk már példát rá Hollywoodban, mennyire nehéz egy színésznek kitörnie a skatulyából, miután egy legendás karakter bőrébe bújt. Ott van például Macaulay Culkin, akit a mai napig úgy ismer a világ, mint Kevin McCallister a Reszkessetek betörőkből, de említhetjük Mark Hamillt is, aki Luke Skywalkert alakította a Star Wars-trilógiában és ennek árnyékán soha nem sikerült túllépnie.

Nos, Daniel Radcliffe ugyanezzel a problémával állt szemben, hiszen ő játszotta a fiút, aki túlélte, a legendás Harry Pottert. Lássuk be, ha meglátjuk Radcliffe arcát, vagy csak a nevét az újságban, azonnal az ifjú varázslótanonccal kötjük össze és éppen ezért a 32 éves színész még nem áll készen arra, hogy visszatérjen Az elátkozott gyermekben – írja Just Jared.

„Ez nem az a válasz lesz, amit a legtöbben hallani szeretnének, de azt hiszem azért élveztem annyira a Harry Potter évfordulós találkozót, mert már nem része a mindennapi életemnek. Most kezdem azt érezni, hogy sikerült kiverekednem magam a Harry Potter-skatulyából és boldog vagyok ott, ahol most az életem tart. Soha nem fogom azt mondani, hogy soha, de a Star Wars-csapatnak is volt 30, 40 éve, mielőtt visszatértek volna és nekem még csak 10 év telt el azóta, hogy utoljára Harry Potter voltam. Szóval az, hogy újra pálcát ragadjak, nem olyasvalami, ami jelenleg különösebben érdekelne”