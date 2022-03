A Vámpírnaplók sármos színésze kapta a Star Trek ikonikus főszerepét

Paul Wesley belépőt nyert az Enterprise csillaghajó fedélzetére.

Frissen érkezett a hír, hogy a Vámpírnaplók egykori sztárja szerepet kapott az új Star Trek sorozatban, méghozzá nem is akárkit fog alakítani! A The Hollywood Reporter információ szerint, Paul Wesley, akit a rajongók a Mondj egy mesét című pszichológiai thrillersorozatban is láthattak, most olyan színészek nyomdokaiba lép, mint William Shatner vagy Chris Pine, ugyanis ő fogja alakítani a legendás James T. Kirk kapitányt a Star Trek: Strange New Worlds második évadában – írja a Just Jared.

„Paul egy kiváló színész és elképesztő kisugárzása van a kamerák előtt, nagyon örülünk, hogy vele erősíthettük a stábot. Mint mi mindannyian, ő is hatalmas Star Trek-rajongó és izgatottan várjuk, hogyan értelmezi majd ezt a legendás karaktert”

– nyilatkozta Alex Kurtzman executive producer.

A hírre reagálva, Paul Wesley Twitteren megköszönte a megtisztelő lehetőséget és megígérte, hogy a lehető legjobb formáját hozza majd. A színész bejegyzésére William Shatner viccesen ezt üzente:

“Vigyázz a hajómra és a legénységre Kapitány! Gratulálok!”

A Star Trek: Strange New Worlds az eredeti, 1966-os széria előzménysorozata, amely azokon az éveken alapul, amikor Christopher Pike kapitány (Kirk kapitány elődje) kormányozta az Enterprise űrhajót. Az első évad premierje május 5-én lesz a Paramount+-on.

A sorozatban feltűnik majd a Star Trek: Discovery második évadának néhány szereplője is, köztük Anson Mount mint Christopher Pike kapitány, Rebecca Romijn mint Number One és Ethan Peck mint Spock tudományos tiszt.