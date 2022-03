Nyolc éve nem mutatkoztak együtt – ő Daniel Radcliffe ritkán látott barátnője

A színész 2014 óta nem mutatkozott kedvesével a nyilvánosság előtt, de most kivételt tett Az elveszett város premierjén New Yorkban.

Daniel Radcliffe and girlfriend Erin Darke hit first red carpet since 2014 https://t.co/DaTmp2XkPO pic.twitter.com/uWebmdvL5b — Page Six (@PageSix) March 15, 2022

A híresen zárkózott pár, még 2012-ben, az Öld meg kedveseid című mozi forgatásán ismerkedett meg, majd filmbéli karaktereik egymásra találása után, ők maguk is szorosabbra fűzték kapcsolatukat. Az eltelt évek alatt, úgy tudni az oltárig még nem jutottak el a szerelmesek, akik legutóbb 2014-ben a Tony-díjátadón léptek kéz a kézben a vörös szőnyegre – írja a PageSix.

A Harry Potter-filmek sztárja a minap megtörte a nyolc éve tartó ciklust és elhívta barátnőjét, a 37 éves Erin Darke-t Az elveszett város bemutatójára, amiben Radcliffe egy kapzsi milliárdost alakít Sandra Bullock, Channing Tatum és Brad Pitt oldalán.

A történet szerint egy romantikus regényeket író hölgy (Sandra Bullock) és új könyvének címlapmodellje (Channing Tatum) közös túrára utaznak, de elrabolják őket, és egy lakatlan sziget dzsungelében kötnek ki. A filmben fontos szerep jut Daniel Radcliffe-nek, és rövid időre megjelenik Brad Pitt is, mint a tökéletes hajú és izomzatú egyszemélyes felmentősereg.

Radcliffe-t a rajongók legutóbb ismét Roxfort falai között láthatták, miután több Harry Potter stábtaggal összeültek, hogy közösen nosztalgiázzanak egykori varázslóéveikről, ami nem csak a színészekben, de a nézőkben is felidézte a sütőtöklében gazdag gyermekéveket. Az HBO január 1-én mutatta be a Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (Harry Potter 20. évforduló: Visszatérés Roxfortba) című műsort, ami minden jelenlegi és egykori rajongónak kötelező!