Káprázatos menyasszony volt esküvőjén Carrie Fisher lánya

Billie Lourd néhai édesanyja előtt tisztelgett a nagy napon.

Az erő Billie Lourddal volt esküvője napján, csakúgy, mint Carrie Fisher emléke, aki egyik, ha nem a legemlékezetesebb alakítását nyújtotta Leia hercegnőként az első Star Wars-trilógiában.

A 29 éves Billie, a hétvégén házasodott össze Austen Rydell producerrel a mexikói Cabo San Lucasban a homokos tengerparton, az ifjú színésznő pedig apró részletekkel tisztelgett édesanyja előtt, aki sajnos nem láthatta őt az oltár elé sétálni – írja a PageSix. Kezdve a menyasszonyi ruhájával, amit a Rodarte tervezői, álmodtak meg számára.

„Akkor ismertem meg Kate-et és Laurát (a Rodarte tervezői), amikor interjút készítettek anyukámmal még 2014-ben. Azonnal beleszerettem a ruháikba, így nem is volt kérdés, hogy őket kérem fel a menyasszonyi ruhám megtervezéséhez”

– mesélte a Vogue magazinnak Billie, aki elárulta, hogy az anyukájával való kapcsolatuk miatt mindig is erős kötődést érzett a két tervezővel.

Billie a gyűrűjével is Carrie Fisher előtt tisztelgett, ugyanis az ékszerben az a gyémánt található, amellyel apja, Bryan Lourd kérte meg édesanyja kezét. „Valami kék” gyanánt pedig Fisher kedvenc kék tűzopál gyűrűjét viselte.

Ami a cipőt illeti, Billie választása egy René Mancini darabra esett, ami kísértetiesen hasonlított édesanyja egyik, kilencvenes években hordott lábbelijére. Később az is kiderült, hogy Fisher évekkel ezelőtt ugyanabban az üzletben vásárolta a cipőt, ahol most lánya is.

A 29 éves fiatal nem csak édesanyja, de néhai nagymamája, Debbie Reynolds előtt is tisztelgett a nagy napon. Debbie Reynolds egyébként egy nappal lánya, Carrie Fisher halála után távozott, 2016. december 28-án.

„A lagzira választott ruhámat a nagymamám táncos ruhái ihlették. Ilyeneket viselt a showműsorokban is és nem mellesleg szerintem ez minden idők legszórakoztatóbb partiöltözéke.”

Billie 2011 januárjában ismerkedett meg Austen Rydell-lel a New York-i Egyetemen. A lánykérésre 2020-ban került sor és még ugyanebben az évben megszületett a pár első közös gyermeke, aki a Kingston Fisher Lourd Rydell nevet kapta.