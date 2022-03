Jason Statham öt hetes kislánya debütált az Instagramon

Isabelláról most először posztolt a szupermodell anyukája.

Még február elején érkezett a hír, miszerint megszületett Rosie Huntington-Whiteley és Jason Statham második gyermeke egy londoni kórházban. Akkor egy bennfentesnek köszönhetően azt lehetett csupán tudni, hogy a kislány és az anya is jól vannak, a család pedig boldogabb nem is lehetne.

Most azonban már az sem titok, hogy az öt hetes apróság az Isabella James nevet kapta, és az első képek is felkerültek róla a büszke anyuka Instagram oldalára. A rajongók persze nem lesznek hiánytalanul boldogok, hiszen a baba arca nem látszik a képeken, ahogy Jack Oscar nevű kisfiukról sem tett még ki olyan képet a pár, melyen szemből fotózták, de egy időre vélhetően még így is mindenki le van kenyerezve.

A frissen közzétett albumban van egy árulkodó fotó a Beckham házaspár és csemetéik ajándékáról is, mely egy bájos babaruha szett, amihez Victoria és David a jókívánságait is csatolta.

Jason és Rosie egyébként azon hollywoodi hírességek táborát erősíti, akik nem szívesen élnek nap, mint nap a kamerák kereszttüzében. Kifejezetten visszafogottan, médiabotrányoktól mentesen élnek. Statham egy korábbi interjújában elárulta, hogy szerelmével jobban szeretik otthon tölteni az időt, mintsem kimenni a városi pezsgésbe.