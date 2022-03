Harminc év után újra együtt a Mrs Doubtfire gyerekszereplői

A film 1993-ban debütált és azóta is az egyik legikonikusabb családi vígjátékként tartják számon.

Ahogy Eugénia Tűzvolte méretes virágos kosztümjében, tekintélyt parancsolóan leszállt a buszról és házvezetőnőként besétált saját otthonába, azóta sem sétált ajtón be úgy senki…

Persze Eugénia Tűzvolte, az állástalanná vált és otthonából is kidobott figura vélhetően Robin Williams által létezhetett csak igazán. Akik látták, jól tudják, Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van című örök és zseniális vígjátékában Williams mindent bedobott.

Ő azonban már nem lehetett ott a film 30. évfordulója alkalmából tartott találkozón, ahol a gyermekeit alakító egykori gyereksztárok most együtt emlékeztek vissza Robin Williams zsenialitására.

Lisa Jakub, aki Lydiát, Matthew Lawrence, aki Christ és Mara Wilson, aki a kis Natalie-t alakította ráadásul egy új közös fotóra is összeállt a People magazin kedvéért.

Lisa Jakub, Matthew Lawrence, and Mara Wilson from ‘Mrs. Doubtfire’ reunite in new photo at ‘90s Con. 📸: Emily Assiran pic.twitter.com/SK9GSdXfza — Pop Crave (@PopCrave) March 12, 2022

A legtöbbeknek a most 34 éves Mara lehet a legismerősebb, hiszen gyereksztárként több híres szerepe is volt, miután azonban elvesztette az édesanyját, már nem kereste a filmes lehetőségeket, drámaíróként dolgozik, és egészen az utóbbi évekig nem is szerepelt filmekben.

A most 43 Lisa, aki a legidősebb nővért alakította, 22 évesen hagyta abba a színészkedést, azóta pedig jógatanárként dolgozik, valamint írt egy önéletrajzi ihletésű könyvet You Look Like That Girl címmel.

Virginiában él férjével, a színházi menedzser Jeremy Jonesszal.

A 42 éves Matthew, ahogy a filmben, a való életben is középső testvér, mindkét fiú testvére színész lett, ahogyan ő. Tiniként több sorozatban is szerepelt, legutóbb a Melissa & Joey című sitcomban tűnt fel, aminek bátyja, Joseph Lawrence volt a főszereplője. A nagy áttörés számára sem jött el, jelenleg pedig magánélete sincs a toppon, épp januárban jelentette be, hogy válik a Dancing With The Starsból is ismert táncos feleségétől.