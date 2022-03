Utánzással vádolják Katalin hercegnét, pedig ő nem akart a második Diana lenni

Katalin cambridge-i hercegné minden lépését figyelik, döntéseiért gyakran kap kritikát, ami lássuk be, nem is annyira kellemes dolog. Mostanság két portré tartja lázban a világot, az egyik ritkaságon Lady Di, a másikon Katalin látható, és kész a botrány. Egy bátor újságírónő figyelmeztette Katalint, hogy soha nem lesz olyan, mint a „Szívek királynője” volt. Könnyen lehet, hogy ez nem is szerepelt a hercegné tervei és gondolatai között.