Rupert Grint kislánya már most hatalmas Harry Potter-rajongó

A 33 éves színész ritkán mesél gyermekéről, de most kivételt tett.

Hihetetlen belegondolni, hogy Ron Wealey, akit az egész világ gyerekszínészként ismert meg, most már felnőtt férfi és napjai nagyrészét a gyereknevelés teszi ki. Ezt egyébként maga Rupert is különösnek találja, aki a minap Jimmy Fallon beszélgetős műsorában mesélt kislányáról, Wednesdayről – írja a Hello magazin.

„Néha még mindig, amikor magamra nézek, a kissrácot látom, aki talárban hadonászik a pálcájával, de közben évek teltek el, és most itt van az életemben a lányom. Apa vagyok és ennél jobb dolog még nem történt velem”

– mesélte Rupert, aki azt is elárulta, hogy a kis Wednesday már most nagy Harry Potter-rajongó és már alig várja, hogy együtt nézzék végig a filmeket, ha már nagyobb lesz.

„Néhány előzetest már mutattam neki és van egy saját pálcája is, plusz egy PEZ-adagolója, amin Ron Weasley, vagyis az én fejem van.”

Rupert 2011 óta alkot egy párt A macskám, a családom és a fiúk című tinifilmből ismert Georgia Groome-mal, első közös gyermekük pedig 2020 májusában látta meg a napvilágot.

A színész egyébként nemrég visszatért Roxfort falai közé diáktársaival és legjobb barátaival. Az HBO január 1-én mutatta be a Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (Harry Potter 20. évforduló: Visszatérés Roxfortba) című műsort, ami minden jelenlegi és egykori rajongónak kötelező!