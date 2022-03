Mi a titka? Még 64 évesen is ultra csábító Sharon Stone

Sharon Stone 64 évesen is kétségtelenül a világ egyik legszexisebb színésznője. A 90-es évek közkedvelt sztárjának a mai napig töretlen a népszerűsége. Az elérhetetlen álomnőt rajongók tömegei követték mindenhova.

Sharon Stone-nak a nagy áttörést az 1992-es Elemi ösztön című erotikus thriller hozta meg. Innentől kezdve rajongók ezrei követték lépten-nyomon. A filmnek köszönhetően a színésznő a 90-es évek szexszimbóluma lett.

Stone mostanság is bomba formában van, erre pedig kiváló bizonyítékként szolgálnak friss címlapfotói. Az utóbbi hetekben megmutatta magát a The Rake magazin és a portugál GQ fotóin is. Míg az előbbiben végtelein lábaira került a hangsúly, a friss GQ címlaphoz már egy elképesztően szűk, fekete csipke ruhába bújt, melyben tényleg ő a végzet asszonya.

Sharon mindemellett az Instagramon is közzétett a napokban néhány aktuális fotót magáról, a kommentelők pedig csak dicsérték Sharon fiatalos külsejét.

A The Rake magazinnak adott interjújában egyébként a színésznő Diana hercegnéhez hasonlította az őt körülvevő hisztériát, ami a mai napig jelen van az életében.

“Mindkettőnkre vadásztak és mindenhova követtek minket, bárhová is mentünk” – nyilatkozta a színésznő a Rake magazinnak.

„Dianával egy időben lettünk híresek. Ismert emberként bárhová is mennél, mint Diana vagy én, rögtön ott terem körülötted több száz, vagy akár ezer ember. Ha például elmentem egy étterembe, még be sem léptem, de már emberek százai voltak odakinn”.

A Golden Globe díjas színésznő hozzátette, ez az őrület nem néha fordult elő, hanem mindig.

Stone már rettegett a rajongóktól, akik nem tudtak vele betelni. Egy hadseregre lett volna szüksége ahhoz, hogy eljusson az autójáig és az őrök visszatartsák a tömeget – idézte a Dailymail az interjút.