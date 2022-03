Csúnyán elbántak Henry Cavillel - új külseje vállalhatatlan

A rajongók legalábbis lázadoznak, hiszen a Vaják sztárjának haját az ifjú Buzz McCallister is megirigyelné.

Senki nem gondolta volna, hogy lesz olyan frizura, ami nem áll majd jól a 38 éves brit sármőrnek, de közelgő új filmjében szénfekete “kefe sörénnyel” hódítja a női szíveket. Legalábbis Dua Lipáét.

Cavillt az Argylle című kém-thrillerben láthatjuk legközelebb, amiről az első fotót maga a színész osztotta meg Instagram oldalán. A képen egy méregzöld bársonyöltönyben láthatjuk a sztárt a szintén brit származású énekesnő, Dua Lipa oldalán – írja a Screenrant.

Más esetben az internet biztosan kettejükről és filmbéli romantikus kapcsolatukról cikkezne, de még a vonzó énekesnő jelenléte sem volt elég erős ahhoz, hogy elvonja a figyelmet a Superman színészének hajáról, amit akár a Reszkessetek betörők Buzz McCallistere is megirigyelhetne.

HIS HAIR HIS FUCKING HAIR I CANT I JUST CANT *HELP* #HenryCavill #Argylle pic.twitter.com/iVn028Pul4 — aleena (@supercavill) March 8, 2022

A Matthew Vaughn rendezésében készülő film igazi sztárgárdát vonultat fel, Cavill és Dua Lipa mellett John Cena, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Sam Rockwell, Ariana DeBose, Rob Delaney és Samuel L. Jackson is szerepelni fog az „év kém mozijaként” emlegetett alkotásban.

A színésznek egy másik kémmozi kapcsán is felmerült a neve, méghozzá az egyik, ha nem a legismertebb film franchise-ban. Daniel Craig, aki 2006 óta játszotta a 007-es ügynököt, a Nincs idő meghalni című filmmel, aminek tavaly szeptember 30-án volt a hazai premierje, végleg elbúcsúzott a karaktertől. Tehát felmerült a kérdés: ki lehetne a méltó utód?

Több nagy név is felmerült, köztük Henry Cavillé, akinek Az UNCLE embere, Az acélember és most az Argylle után lássuk be, nem okozna gondot szmokingba bújni. A kiállása, a fizikuma és az eleganciája adott, tehát kitűnő választás lehet a 007-es ügynök megformálására. A színész köztudottan áhítozik Bond szerepére, olyannyira, hogy 2005-ben a meghallgatásra is elment, de az akkori 22 életévével alulmaradt Daniel Craiggel szemben.