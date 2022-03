Amikor apa vigyáz a gyerekre – vicces fotók, amiktől minden anyuka frászt kapna

Sajátos humorú belga apuka sportot űz abból, hogy a legextrémebb helyszíneken fotózza gyermekeit, a leghajmeresztőbb szituációkban.

“Ártatlan kis viccelődésnek indult az egész, a feleségemet akartam egy picit húzni, ezért találtam ki, hogy „megbolondítok” néhány fotót. Aztán újabb és újabb ötleteim támadtak”

– mesélte Kenny Deus, aki nyugodtan megpályázhatná a legkreatívabb apuka címet is akár. Az édesapa rajongótábora Instagramon már a 440 ezer főt is meghaladja, kisgyermekeseknek – ha lehet mondani – kötelező.

Az első sokk után, a gyerekek édesanyja is megbékélt a néhol félelmetes fotókkal, sőt azóta ő is beszállt az ötletelésbe és a kivitelezésbe is. A mulatságos képeket, az édesapa: Kenny Deuss készíti, aki digitális média tartalomkészítőnek vallja magát. A család Belgiumban él és két tüneményes kislányt nevelnek közösen.

“A dologhoz hozzátartozik, hogy én maradtam otthon a picivel akkoriban, a párom a szülés után viszonylag hamar visszament dolgozni. Ezekkel az üzenetekkel igyekeztem őt “megnyugtatni”, hogy itthon minden a legnagyobb rendben. Szegénykém, először kicsit össze volt zavarodva, nem igazán tudta hova tenni a dolgot, aztán persze rájött, és nagyon jót nevettünk rajta”

– nyilatkozta Kenny Deuss a Todays Parents–nek.

Az Instagramon olyan lélegzetelállító montázsokon ámuldozhatunk, mint például amikor egy sirály ragadja el a pici Aster babát a tengerparton, vagy hatalmas karácsonyi party után szürcsöli a maradékot egy üvegből, miközben Apa már kidőlt.

A Deuss családban is van olykor nagymosás, máskor a Star Wars világába kerülnek szereplőink.