Titokzatos nő oldalán csípték el az Outlander jóképű sztárját

Rossz hír a rajongóknak: úgy tűnik Sam Heughant kifogták a tengerből.

A 41 éves skót színész az Outlander – Az idegen első, 2014-es epizódja után nők százainak, ha nem ezreinek a szívét rabolta el. A történelmi időutazós drámasorozatnak márciusban mutatják be a hatodik évadát, töretlen népszerűségét pedig mivel mással lehetne igazolni, mint hogy már a hetedik etapot is berendelték. Ez köszönhető az izgalmas történetmesélésnek és Sam Heughan személyének, aki sármjával biztosította a női rajongókat.

Sajnos azonban a legfrissebb lesifotók alapján, a színész szívét, aki hosszú évekig örök agglegényként futott a köztudatban, most egy titokzatos barna hajú nő rabolta el. A párost New York utcáin andalogva kapták le és a kattogó kamerák ellenére fesztelenül csókolóztak a járókelők között – számolt be a PageSix.

'Outlander' star Sam Heughan spotted smooching mystery woman in NYC https://t.co/42V9B9RvTT pic.twitter.com/7j2NJESZvj — Page Six (@PageSix) March 8, 2022

A színész nem sokkal a napvilágot látott fotók előtt egy interjúban sejtelmesen fogalmazott, amikor Drew Barrymore, a műsor házigazdája rákérdezett, hogy „szingli-e”.

„Nos, a munka jelenleg mindent felölel, rengeteg időt töltök a forgatási helyszíneken, de soha nem mondtam, hogy ez kizárná, hogy kapcsolatom lehessen, szóval nyitott vagyok bármire.”

Heughan az elmúlt évek során teljesen kizárta a magánéletéből a sajtót, egy korábbi nyilatkozatában pedig leszögezte, hogy karrierje az első számára és nem a pár találás. Persze, ha eljön az igazi, ember legyen a talpán, aki ellen tud állni.