Star Wars-rajongók figyelem! Megérkezett az Obi-Wan Kenobi sorozat első előzetese

A kedvicsinálóból egyelőre még nem derült ki sok minden az érkező szériával kapcsolatban, de a Disney+ decemberi élőszereplős Boba Fettjét máris felülmúlta.

Rajongók tömkelegét hozta lázba a hír, amikor a Disney bejelentette, hogy kilenc új Star Wars-sorozatot készítene a jövőben, többek között az Obi-Wan Kenobit, amihez sikerült visszacsábítani a címszereplőt alakító Ewan McGregort és régi padawanját, az Anakin Skywalkert alakító Hayden Christensent is.

Egy hónappal ezelőtt bejelentették az Obi-Wan premierdátumát, ami május 25-ére esedékes, most pedig bemutatták az első előzetest is, ami (megmerjük kockáztatni) első látásra visszahozza azt a Star Wars-élményt, amit legutoljára a The Mandalorian nézése közben éreztünk.

Ewan és Hayden 2002-ben Star Wars II. rész: A klónok támadása és 2005-ben a Star Wars III. rész: A Sith-ek bosszúja című filmekben szerepelt együtt. A Disney+ szolgáltatásán 2022 május 25-én debütáló Kenobi-sorozat tíz évvel A Sithek bosszúja után játszódik majd, azután hogy Kenobi szembesült legnagyobb vereségével. Legjobb barátja és jedi tanítványa, Anakin Skywalker engedve a sötét oldal csábításának, a Sith nagyúr, Darth Vader alakjában tér vissza.

Bár az egyelőre még nem tisztázott, hogyan akarják a készítők újra összehozni a két karaktert, akik az 1977-es mozifilmben, az Egy új reményben állítólag először és utoljára találkoztak a mustafari összecsapásuk után.

A stábhoz csatlakozik még Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell és Benny Safdie – írja a Just Jared.

Ewan és Hayden visszatértével, több rajongóban is felmerült a gondolat, hogy a Qui-Gon Jinnt alakító Liam Neeson is szerepet kaphatna a produkcióban. A történet szerint a 66-os parancs után játszódik majd a sztori, tehát bőven Qui-Gon halála után, de nem megoldhatatlan a Jedi mester visszatérte. A sithek bosszúja végén Yoda elhinti, hogy Qui-Gon rájött, hogyan maradhat életben az erő által. Ő tanította meg Yodát, majd később Obi-Want is arra, hogyan lehet Erő-szellemként manifesztálódni. Noha Obi tatooine-i száműzetése során évekig kapcsolatban állt korábbi mesterével, egyelőre szinte biztos, hogy Liam Neeson nem tér vissza a szerepben.