Simone Biles menyasszonyi ruhára cserélte a torna dresszt, és milyen jól áll neki!

A 24 éves olimpikon ízelítőt is mutatott az esküvői ruhapróbájáról.

Simone kezét pár nappal Valentin-nap után kérte meg Jonathan Owens amerikaifutball-játékos. A két sportoló még a koronavírus-járvány előtt ismerkedett meg egymással egy exkluzív, hírességeknek készült társkeresőn, a Rayán. A Houston Texans focistájának kezdetben fogalma sem volt róla, hogy Simone valójában kicsoda, de pont ez tetszett meg a gimnazistának annyira randipartnerében, akit most már a vőlegény megnevezés illet.

A tornásznő jelenleg Houstonban él párjával és feltételezhetően gőzerővel belevetette magát az esküvőszervezésbe, legalábbis erről árulkodik legfrissebb képe, amit a neves tervező, Galia Lahav Los Angeles-i szalonjában készített. Simone elárulta, hogy igent mondott a ruhára, azt azonban még titokban tartja, melyikre esett a választása – írja a PageSix.

Az esküvői ruhaszalon szerencsére két fotót is megosztott az olimpikonról két különböző ruhában, így lehet sejteni, milyen fazonban sétál majd az oltár elé Simone.

„Nem ezek lettek a befutók, de íme egy kis ízelítő Simone próbájáról”

– írta Instagramra a butik, ahonnan olyan hírességek választottak már menyasszonyi ruhát, mint Beyoncé vagy Paris Hilton.

Simone és Jonathan 2023-ra tervezi az esküvőt és a mesebeli februári lánykérést látva, biztosak lehetünk benne, hogy a lagzit sem aprózzák el. A szerelmesek egyébként nem csak a menyegző, hanem közös otthonuk tervezésébe is belevágtak.

Simone nevét a 2016-os riói olimpián ismerte meg a világ, amikor négy arany és egy bronzérmet zsebelt be. Sokan a tavalyi nyári játékokon is hasonló eredményeket vártak tőle, de végül több számban is visszalépett, mert nem tudott megbirkózni a hatalmas elvárásokkal.