Rágalmazással vádolja exbarátnőjét Marilyn Manson

A Marilyn Manson kontra Evan Rachel Wood-ügy újabb fordulatot vett. Az énekes bepereli egykori mennyasszonyát, a vád: rágalmazás. Az HBO március 15-én kezdi el vetíteni a Phoenix Rising című dokumentumfilmet, amelyben Rachel Wood elképesztő őszinteséggel mesél a sztárral való kapcsolata alatt átélt borzalmakról.

Marilyn Manson Sues Evan Rachel Wood for Defamation Over Sexual Abuse Allegations https://t.co/0IqWnr0Zcq — Variety (@Variety) March 2, 2022

A különc amerikai zenész úgy tűnik nem emésztette meg az elmúlt egy év eseményeit, amelyek tele voltak fordulattal. Napfényre került, hogy a híres popsztár nem bánik kifejezetten jól a nőkkel. A tengerentúli sajtó egyre-másra kezdte megírni, hogy kik azok, akiket bántalmazott szexuálisan és/vagy verbálisan.

Susan Rubio kaliforniai szenátor 2021. január 21-én kelt levelében kereste meg az FBI igazgatóját és az Egyesült Államok főügyészét, amelyben arra kérte őket, hogy vizsgálják ki a Manson ellen felhozott vádakat.

Végül tavaly február elsején egykori menyasszonya, Evan Rachel Wood is kiállt a nyilvánosság elé és a Vanity Fairnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy Manson érzelmileg, fizikailag és szexuálisan is bántalmazta több mint egy évtizeddel ezelőtti kapcsolatuk során.

Nem a színésznő volt az egyetlen áldozat, néhányan a nyilatkozatot elolvasva felbátorodtak. Rövid időn belül az Instagramon Woodhoz hasonlóan több más nő is különböző vádakat fogalmazott meg az előadóművésszel szemben. A rá következő napokban a Loma Vista Recordings lemezkiadó és a Creative Artists tehetségkutató ügynökség is megszakította a kapcsolatot a sztárral, egykori menedzsere: Tony Ciulla is így tett. Az American Gods and Creepshow című sorozat későbbi epizódjaiból is eltávolították. A híresség pár nappal később nyilatkozatban reagált:

“Nyilvánvaló, hogy a művészetem és az életem már régóta mágnesként vonzza a vitákat, de ezek az állítások nem felelnek meg a valóságnak. Az intim kapcsolataim mindig is teljes egyetértésen alapultak a hasonló gondolkodású partnerekkel.”

Bár egyre-másra jelentek meg a vádak Manson ellen, volt, aki kiállt a sztár igazsága mellett. Egykori felesége, Dita Von Teese kijelentette, hogy „a nyilvánosságra hozott részletek nem egyeznek meg a személyes tapasztalataimmal”. Korábbi barátnője, Rose McGowan is megszólalt, azt mondta, hogy Brian Hugh Warner (Manson születési neve) nem volt bántalmazó a kapcsolatuk során.

A Los Angeles megyei seriff hivatala február 19-én megerősítette, hogy családon belüli erőszak gyanúja miatt nyomoznak Manson ellen, de vádemelés azóta sem történt az ügyben. A zenészt több hölgy is beperelte, de Manson jogi csapata valótlanságra hivatkozva indítványozta a bíróságon ezek elutasítását.

Marilyn Manson azonban megelégelte az őt ért folyamatos támadásokat és úgy döntött visszaszúr legnagyobb “ellenfelének” Evan Rachel Woodnak és beperelte a színésznőt, valamint annak párját rágalmazás, érzelmi szorongás szándékos okozása, a kaliforniai átfogó számítógépes adathozzáférési és csalási törvény megsértése, valamint szövetségi dokumentumok meghamisítása vádjával. Manson az ügyben esküdtszéki tárgyalást kér.

Hallgattassék meg a másik fél is – erre alapozta a nagyhírű filmgyártó cég, az HBO a napokban induló dokumentumfilm-sorozatát, amelyben olyan durva dolgokat állít Evan Rachel Wood, mint hogy Manson bedrogozta és megerőszakolta.