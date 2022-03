Nicole Kidman súlyosan megsérült – lábra se tud állni

A színésznő kénytelen volt kihagyni az Oscar-jelöltek hivatalos vacsoráját és elképzelhető, hogy a díjátadóra is csak mankóval tud majd elmenni.

Nicole Kidman facing health setback after suffering painful injury: details https://t.co/niLDFs5kkK — HELLO! (@hellomag) March 8, 2022

Az 54 éves szőke bombázót újabb Oscar-díjra jelölték, ezúttal Az élet Ricardóéknál című filmben nyújtott alakításáért indul a legjobb színésznő kategóriában. Nicole 2003-ban Az órák című produkcióért már hazavihette az ikonikus arany szobrot, kíváncsian várjuk idén megfejeli-e gyűjteményét egy újabb Oscarral.

Sajnos a színésznő a napokban súlyosan megsérült legújabb munkája, az Expats című sorozat forgatásán, ezért a Fairmont Century Plaza Hotelben tartott hivatalos, Oscar-jelölteknek adott vacsorát ki kellett hagynia, hogy a gyógyulásra koncentrálhasson.

Kidman jelenleg nashville-i otthonában lábadozik a combizomszakadásból, orvosa pedig szigorú ágynyugalomra intette őt, hogy az Oscar-gála díjátadóján meg tudjon jelenni – írja a Hello magazin.

Nicole olyan tehetségekkel száll versenybe az aranyszobrocskáért a legjobb színésznő kategóriában, március 27-én, mint Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (Az elveszett lány), Penélope Cruz (Párhuzamos anyák), valamint Kristen Stewart (Spencer).

A Vanity Fair egyébként minden évben elkészíti az Oscar-díjátadó előtt az úgynevezett Hollywood kiadványát, melynek címlapján általában a főbb kategóriákban esélyes színészek és színésznők is pózolnak. Idén az A-lista krémje, Benedict Cumberbatch, Kristen Stewart, Penelope Cruz, Nicole Kidman és Andrew Garfield is esélyes a legjobb színész és színésznő kategóriában, az alkalomból pedig Maurizio Cattelan és Pierpaolo Ferrari konceptuális művészek helyezték már-már parodikus, de mindenképpen egyedi környezetbe a jelölteket. Nicole Kidmanből például egy bizarr iskoláslányt faragott a magazin.