Erzsébet királynő már az első napján megnevettette a kanadai miniszterelnököt

Február közepén érkezett a hír, hogy a britek legkedvesebb személye enyhe rosszulléttel küszködik, később a palota megerősítette a pletykákat: Őfensége koronavírusos. Szerencsére II. Erzsébet csak könnyű, megfázásos tüneteket észlelt és, amint jobban érezte magát, újra visszaállt a munkába, a biztonság érdekében persze csak virtuálisan jelent meg az eseményeken.

II. Erzsébet szervezete azonban nagyon erős, két héttel a fertőzés után, víg kedéllyel és erősen, saját lábán állva fogadta Justin Trudeau-t. A királynő a betegsége előtti utolsó személyes audiencián botra támaszkodva várta a leköszönő és az új védelmi minisztert, ami aggasztotta a rajongókat, de úgy látszik erre semmi ok.

A találkozóról készült fotókon a kanadai miniszterelnök éppen jót mulat Őfensége szavain, aki köztudottan híres hamisítatlan humoráról.

At her first in-person audience since recovering from COVID-19, Queen Elizabeth II was photographed with Justin Trudeau in front of a symbolic floral display. https://t.co/r8N6PfH6Gw

— Newsweek (@Newsweek) March 8, 2022