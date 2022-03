Eltorzult arccal fotózták le Madonnát - filterek nélkül ijesztőek a vonásai

Kiderült, hogy milyen hamis képet mutat magáról a közösségi médiában.

Madonna rendszeresen posztol magáról fotókat és videókat is közösségi oldalára, azonban az erős smink és a szépítő filterek miatt csak sejteni lehetett, hogy az énekesnő túlzásba esett a botoxszal. A minap azonban fiával, Rocco Ritchie-vel fotózta le a Mirror egy londoni étteremből jövet, torz vonásai pedig a napszemüveg ellenére is szemet szúrtak.

Amilyennek mutatja magát:

Amilyen valójában:

Madonna seen in rare snaps without filter as fans slam 'fake teenage' look https://t.co/XcF1LGMaYl — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) March 6, 2022

A természetellenes arcél és a püffedtség tipikus jelei az arcfeltöltésnek, aminek következtében 63 éves Madonna nem hogy fiatalabbnak nem tűnik, de tipikus példa arra, hogy a kevesebb több.

Madonnát már több rajongója is megvádolta azzal, hogy hamis képet mutat önmagáról a világnak, és ezzel a fiatalok előtt kifejezetten rossz példát mutat. Többek követelték már a magát tinivé photoshoppoló Madonnától, hogy mutassa meg az igazi arcát, erre azonban önmaga nem vállalkozik, a lesifotók azonban nem hazudnak.

A szebb napokat látott Madonna hamarosan Evan Rachel Wood megszemélyesítésében tűnik majd fel a Weird Al Yankovicról szóló önéletrajzi filmben.

A filmben több híres sztár mellett, Madonna karaktere is feltűnik, ha már Weird Al a popsztár Like a Virgin című dalának paródiájával, a Like a Surgeonnel érte el az egyik legnagyobb sikerét. A moziban Evan Rachel Wood személyesíti meg az énekesnőt, aki Madonna klasszikus szettjében, tüllszoknyában, rengeteg ékszerrel, és tupírozott frizurával látható az első fotón, amit közzétettek a forgatásról.