A világ legizmosabb nagyijának nem kell féltenie a retiküljét

A 71 éves nyugdíjas heti 16 órát tölt az edzőteremben.

Weightlifting grandmother trains in the gym more than 16 hours a week https://t.co/nBQprMUTl0 — The Independent (@Independent) March 3, 2022

Még Arnold Schwarzenegger is egészen biztosan kalapot emelne a 71 éves Mary Duffy előtt, aki 59 évesen kezdett el edzőterembe járni, hogy lefogyjon, akkor szeretett bele a súlyemelésbe. A nagymama most sokkal jobban érzi magát a bőrében, mint 30 évvel ezelőtt, a fittségéért pedig mindent meg is tesz, közel 20 órát tölt heti szinten edzéssel.

“Közel tíz évvel ezelőtt kezdtem bele komolyabban, amikor rájöttem, hogy túlságosan meghíztam. Emlékszem, hogy belenéztem a tükörbe, és rájöttem, hogy aki visszanéz rám, az már nem is én vagyok”

– nyilatkozta a Wales Online-nak.

Mary több mint harminc állami-, és nemzetközi rekordot tudhat magáénak, nemzetközi erőemelő bajnoki címmel is rendelkezik, s bár nagyobb súlyt tud megemelni, mint a legtöbb negyed ennyi idős férfi, mégis sokszor megkapta, hogy túl öreg ahhoz, hogy edzőterembe járjon.

A fanyalgóknak azonban már nem kell bizonyítania, hiszen 113 kilóval nem csak erőemelői rekordot tudhat magáénak, de világrekordot állított fel 57 kilóval fekve nyomásban, 80 kilóval pedig guggolásban.