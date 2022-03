Sokkoló videón a Downton Abbey lángokban álló díszlete

Fire breaks out on 'Peaky Blinders,' 'Downton Abbey' sets in England https://t.co/QjIkzYWhgW pic.twitter.com/Lr2baqDZBI

Az 1869-es épület jellegzetes, érintetlen homlokzata miatt több nagysikerű hollywoodi produkció hátteréül szolgált már az utóbbi években, legutóbb a kosztümös dráma, a Downton Abbey és a hatodik évadával nemrég debütáló Peaky Blinders sorozatokban láthattuk.

Az egykori nyugat-yorkshire-i textilgyárban nem először ütött ki tűzvész, 2011-ben szintén lángok borították, de azok meg sem közelítették a minap látottakat.

A szemtanúk videófelvételeiből kiderült, hogy több tucat tűzoltó próbálta megfékezni a tüzet, aminek lángjai az eget nyaldosták. A hatalmas gomolygó füstfelhő miatt a hatóságok azt tanácsolták a környéken lakóknak, hogy maradjanak otthon és zárják be az ablakokat.

