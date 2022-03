Viking mitológia, vérontás és heavy metal: érdekesnek ígérkezik a májusban debütáló Az Északi című mozi.

Alexander Skarsgard svéd színész a Hold The Dark című film bemutatóján, a 43. Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon 2018. szeptember 12-én. (MTI/EPA/Warren Toda)

Nagyon mostoha körülmények uralkodtak Észak-Írországban, ahol Skandinávia helyett Az Északit forgatták. A hős egy viking herceg (Alexander Skarsgard), aki véres bosszút áll az apjáért, miközben a heavy metal szól a háttérben.

Már az előzetesen látszik, hogy Robert Eggert rendező új szintre emelte a történelmi akciófilmek világát, persze érdeklődési körének megfelelően helyet kap a misztikum is, amelynek elemeit most a skandináv mitológiából kölcsönözte. A filmben felvonulnak a rendező kedvencei, Willem Dafoe, Nicole Kidman és Ethan Hawke, sőt a régóta csak zenével foglalkozó Björk is.

Az Északit május 19-én mutatják be a hazai mozik.