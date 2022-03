Kevin Costner és Lady Gaga már biztosan színpadra lép az Oscar-gálán

A 94. Oscar-díj-átadó ceremóniát március 27-én, vasárnap este tartják a Los Angeles-i Dolby Színházban.

Lady Gaga amerikai énekesnő, színésznő a legjobb eredeti betétdalnak járó díjjal a kezében a 91. Oscar-gálán a Los Angeles-i Dolby Színházban 2019. február 24-én.

MTI/EPA/Etienne Laurent

Lady Gaga, Chris Rock és Kevin Costner is a díjátadók között lesz a 94. Oscar-gálán – jelentették be csütörtökön a ceremónia producerei, Will Packer és Shayla Cowan.

Az Oscar-szobrok átadásában számos további filmsztár vesz rész, mások mellett Chris Rock, Zoe Kravitz, Rosie Perez, valamint a tavaly a Minari című filmért a legjobb női mellékszereplő díját elnyerő Jun Ju Dzsung.

A háromórás ceremónia házigazdája Regina Hall, Amy Schumer és Wanda Sykes lesz. A műsort az amerikai ABC csatorna élőben sugározza helyi idő szerint este 8-tól (közép-európai idő szerint hétfőn hajnalban), és több mint 200 országban és térségben is látható majd.

A gálán egy magyarnak is szurkolhatunk: a legjobb látványtervezés jelöltjei között szerepel Sipos Zsuzsanna, a Dűne című film berendezőjeként, azonban ha nyer is szobrot, az biztos nem kerül adásba, ugyanis még az Oscar-gála élő közvetítése előtt átadnak nyolc díjat a nézőszám növelése és a feszesebb tempójú műsor érdekében.