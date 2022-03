Boba Fett izmozós videóval szólt vissza az őt lekövérező Star Wars-rajongóknak

Temuera Morrison nem hagyta szó nélkül a rá aggatott gúnynevet.

Boba Fett először A Birodalom visszavág című Star Wars-filmben jelent meg, majd a trilógia befejező részében, A jedi visszatérben is feltűnt. Bár folyton sisak takarta el az arcát, és viszonylag kevés szerepe volt a filmvásznon, a Star Wars-rajongók körében kultstátuszt kapott.

Így hát nem is csoda, hogy a Disney+ új sorozata hősének a karaktert szemelte ki, mely tavaly decemberben debütált, The Book of Boba Fett címen. A szerepet ezúttal is Temuera Morrison kapta, aki bár már 61 éves, még mindig remekül helyt állt az akciófelvételek során. Sok negatív kritika érte a szériát, mely egyértelműen nem lett akkora siker, mint a The Mandalorian. A lassú folyású történetet és a kiöregedett Morrisont okolta sok fanyalgó rajongó a “bukásért”, akit a közösségi médiában csak “Boba Fatnek”, vagyis Kövér Bobának kezdtek csúfolni.

A színész most egy remek videóval vágott vissza a kritikusainak, néhány kemény súlyzós edzéssel súlytalanná téve a nevetséges bírálatokat.

“Valaki Boba Fatnek nevezett, szóval úgy döntöttem, reagálok rá. Köszönöm, az edzőmnek és barátomnak, Jen Kuosungnak”

– írta posztjában Morrison, megmutatva, hogy mandalori páncélja alatt bőven volt ott izom.