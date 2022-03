A kemoterápia miatt nem indulhat turnéra a súlyos agydaganattal küzdő énekes

Tom Parker 2020 októberben szomorú hírrel állt a nyilvánosság elé: gyógyíthatatlan betegség támadta meg a testét, orvosai negyedik stádiumú glioblastómát állapítottak meg nála, ami a legagresszívabb felnőttkori agytumor.

A 33 éves fiatal énekes állapota sajnos nem tette lehetővé a műtétet és a kemoterápiás kezeléssel is csak pár hónapot jósoltak a kétszeres apukának. Tom Parker ennek ellenére kitartóan küzdött és rácáfolt az orvosok számításaira.

A zenészt jelenleg Spanyolországban kezelik egy magánkórházban és a minap bejelentette, hogy a kemo végén csatlakozni szeretne a The Wanted tagjaihoz a turné további állomásain – írja a Mirror.

„Nagyon sajnálom, hogy lemaradok az első néhány fellépésről, de mint azt sokan tudjátok, most fejezem be a kezelést. Egész héten próbákra jártam, szóval biztos vagyok benne, hogy hihetetlenül jó koncertek lesznek. A fiúk tartják a frontot, de hamarosan én is csatlakozom”