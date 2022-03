Robbie Williams kisebb vagyont kaszált egy árverésből

A Vandalised Oils (Choppers) című kép 4,4 millió fontért (2 milliárd forint) kelt el az előzetesen becsült 2,5-3,5 milló font helyett. Az alkotás békés vidéki tájat felzavaró katonai helikoptereket ábrázol, és egy sorozat része, amelyben Banksy klasszikus olajképekre fest graffitit. A Sotheby’s szerint a képnek “háborúellenes üzenete van”.

Az anonimitását őrző brit művész egy másik híres alkotását, a Girl With Balloon-t 2,8 millió fontért (1,28 milliárd forint) vásárolták meg. A lufis lány képe először a londoni Waterloo-híd alatt jelent meg 2002-ben, a popsztár 2006-ban közvetlenül az alkotótól vásárolta.

Az alkotás egy változata 2018-ban azért került a figyelem középpontjába, mert a Sotheby’s aukcióján félig ledarálta egy iratmegsemmisítő. Robbie Williams változata fém alapra készült, és kikiáltási ára 2 millió font volt, leütési árát 2 és 3 millió font közé becsülték.

London, 2021. október 1. Banksy brit graffitiművész Girl With Balloon (Lány léggömbbel) című munkájának a diptichon változatát mutatja a Christie's aukciós ház egyik alkalmazottja a cég londoni irodájában 2021. október 1-jén. A mű becsült leütési ára 2,5 millió angol font (1 milliárd 45 millió forint) körül várható. MTI/AP/Alastair Grant

Az énekes szerint az áruba bocsátott képek a művész legjobb munkái közé tartoznak.

– mondta Williams az árverés előtt.

Szakértők szerint a leütési árakat felfelé nyomta, hogy az árverést a popsztár hirdette meg.

Az aukción eredetileg három Banksy-művet kínáltak eladásra, az utolsó pillanatban azonban minden magyarázat nélkül visszavonták az árverésről a Kissing Coppers (Csókolózó zsaruk) című művet.

Ez a mű először 2004-ben tűnt fel a brightoni Prince Albert Pub külső falán. Az eredeti falfestményt eltávolították, miután több alkalommal is megrongálták. Az énekes egy 2005-ös, vászonra festett változatát vásárolta meg, amelyet 2,5-3,5 millió fontért reméltek eladni a szerdai aukción.

