Renée Zellweger kövérjelmezben a frászt hozza a nézőkre

Az Oscar-díjas színésznőre szinte rá sem ismerni a "százkilós" testprotézis alatt.

Sorozatgyilkos bőrébe bújt Renée Zellweger legújabb sorozatában, aminek nemrég az első előzetese is megérkezett – írja a Just Jared. A színésznő a Bridget Jones naplója óta nem esett át ekkora átalakuláson, bár a 2001-es film kedvéért bevállalta a hízókúrát, a 2016-os folytatásban leszögezte a készítőknek, hogy nem hajlandó még egyszer meghízni egy szerep kedvéért, így esett, hogy ez alkalommal is súlyos testprotézist aggattak rá az öltöztetők a minél hitelesebb alakítás kedvéért.

„Nem mondom, hogy a világ legkényelmesebb viselete, de a szakmában minden a pontosság. Az átalakításom végén le voltam nyűgözve. A történet elmesélése miatt nagyon fontos volt, hogy minél jobban hasonlítsak Pam Huppra”

– mesélte Zellweger hamarosan megjelenő új sorozata kapcsán.

A színésznő által alakított karaktert 2019-ben ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre Louis Gumpenberger meggyilkolásáért. A nő azonban nem csak egy élet kioltásában sáros, a nyomozás során több halálesettel is összefüggésbe tudták hozni, Pam neve pedig minden amerikai médiumban megjelent, mivel áldozatait mind ravasz és manipulatív módszerekkel szedte rá a gyilkosság előtt.

A The Thing About Pam című sorozat premierje március 8-án lesz az NBC műsorán.