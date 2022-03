Magával ragadó Diana eddig soha nem látott, 1988-ban készült portréja

A néhai hercegné fekete-fehér fotográfiája a Kensington-palota új ékköve.

Lady Dianát nem csak a brit nép, de minden ember a Földön a szívébe zárta. Tragikus halála, amelynek idén augusztusban lesz a 25. évfordulója, megrázta az egész világot, de fiainak, Vilmosnak és Harry hercegnek köszönhetően, emléke tovább él. A testvérek tavaly minden sértettségüket félretéve avatták fel a Diana hercegné 60. születésnapja alkalmából felállított szobrot, ami a Kensington-palota Sunken-kertjében kapott helyet.

Most pedig szintén a Kensington-palota ad otthont egy új kiállításnak, ami március 4-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt – írja a Hello magazin. A palota egyébként Diana otthona volt, most Vilmos és Katalin lakik benne három csemetéjével.

A fotókiállítás legnagyobb kincse kétségtelenül a walesi hercegnéről készült eddig soha nem látott felvétel lesz. A fekete-fehér, profilból készített fotó David Bailey művész munkája, aki mindeddig személyes archívumában őrizte az 1988-as fotót.

A portré a valaha készült legikonikusabb királyi fényképek közé tartozik. A Dianáról készült fotó mellett a Kensington-palotában először lesz látható egy válogatás olyan képekből is, amelyeket maguk a királyi család tagjai készítettek, ugyanis amellett, hogy a világ legtöbbet fényképezett emberei közé tartoznak, ők maguk is szívesen állnak a vaku másik oldalára.