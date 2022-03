Madonna ikertestvére is lehetne - képen Evan Rachel Wood látványos átalakulása

A színésznő is szerepet kapott a zenei paródiáiról híres Weird Al Yankovicról szóló önéletrajzi filmben.

Daniel Radcliffe, a Harry Potter-filmek egykori sztárja alakítja egy készülő életrajzi filmben a humoros szerzeményeiről, zenei paródiáiról híres Weird Al Yankovicot. A Grammy-díjas zenészről a Roku streamingszolgáltó rendelte meg a filmet, amely a vállalkozás első saját gyártású életrajzi produkciója lesz, és csak a Roku csatornán lehet majd látni.

A filmben több híres sztár mellett, Madonna karaktere is feltűnik, ha már Weird Al a popsztár Like a Virgin című dalának paródiájával, a Like a Surgeonnel érte el az egyik legnagyobb sikerét. A moziban Evan Rachel Wood személyesíti meg az énekesnőt, aki Madonna klasszikus szettjében, tüllszoknyában, rengeteg ékszerrel, és tupírozott frizurával látható az első fotón, amit közzétettek a forgatásról.

A filmből a napokban egy másik kedvcsináló felvétel is kikerült, amin Radcliffe göndör parókában, bajusszal látható új karaktereként.

“Nagyon izgatott vagyok, hogy Daniel Radcliffe fog engem alakítani a filmben, kétségem sincs afelől, hogy a jövő nemzedékei erről a szerepről fognak emlékezni rá.”

– nyilatkozta korábban Yankovic.

A film forgatókönyvét Eric Appel írja, és meg is rendezi. Yankovic társforgatókönyvíróként vesz részt személyesen a produkcióban.

A filmben a Roku közleménye szerint látható majd a zenész üstököshöz hasonló felemelkedése, megjelennek szenvedélyes szerelmi kapcsolatai és hírhedten züllött életmódja. A Weird: The Al Yankovic Story című film a csodagyerekként kezdett pályafutásától zenei legedává válásáig meséli el élettörténetét. Weird Al Yankovic ötször nyerte el a Grammy-díjat. A zenész 2014-ben kiadott Mandatory Fun című lemeze az első humoros zenei album lett, ami a Billboard 200-as toplistájának csúcsán debütált.