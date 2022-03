Brooke Shields már soha nem lesz olyan, mint volt – megrázó részletek a balesetéről

Az 56 éves színésznőnek a tavaly januári combcsonttörése után a járást is újra kellett tanulni.

A kék lagúna sztárja, bár korát meghazudtoló genetikával rendelkezik, balesetek vele is előfordulhatnak és elő is fordultak. 2021 elején egy egyensúlyozó deszkán edzett, amikor hirtelen elveszítette az egyensúlyát és leesett az eszközről. Shieldset combnyaktöréssel szállították kórházba, ahol azonnal megműtötték.

„A testem most tele van fémmel. Az egyik rúd a csípőmben keresztbe, a másik a csípőmből a combom felé. A balesetem megváltoztatta az egész életszemléletemet. Most azzal kell élnem, amim van”

– válaszolta Brooke a Page Sixnek a jelenlegi állapotát firtató kérdésre.

A csípője és csontjai rögzítéséhez több csavart is be kellett ültetnie a sebésznek, de az egyik elmozdult, így egy újabb operáció során, egy fémlappal erősítették a már bent lévő öt csapot. A balszerencse áradatnak azonban nem volt vége, a színésznő ezután staphylococcus fertőzést kapott, mellyel visszakerült a sürgősségére. A három vérátömlesztés és az antibiotikumkúra végül megtette a hatását, Brooke mára már majd kicsattan az egészségtől és a járással sincsenek már komoly problémái, sőt az edzéshez is visszatért, és megígérte, hogy sokkal körültekintőbben végzi mostantól a napi testmozgást.

A színésznő a balesete óra a munkához is visszatért, tavaly karácsonykor mutatták be a Netflixen a főszereplésével készült, A karácsonyi kastély című romantikus vígjátékot, amiben egy botrány elől menekülő népszerű írónőt alakít, akire a legváratlanabb helyen talál rá a szerelem egy skóciai kastélyban.