Apa lesz az Alkonyat-filmek vámpírja

Az 53 éves Michael Sheen közösségi oldalán jelentette be a gólyahírt.

Michael Sheen, 53, reveals girlfriend Anna Lundberg, 27, is pregnant with their second child https://t.co/pKCn7GSnVU — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 2, 2022

Hamarosan háromszoros apa lesz Michael Sheen – írja a Dailymail. Az 53 éves színésznek – akit legtöbben az Alkonyat Arójaként ismernek – már van egy 23 éves lánya exétől, Kate Beckinsale-től, valamint egy másik kislánya jelenlegi párjától, aki két éve született.

Michael most pedig újabb örömhírrel szolgált közösségi oldalán a rajongóinak, Anna Lundberg ugyanis ismét várandós, így nem is fejeződhetett volna be megfelelőbb időben Sheen sorozatának, a Elveszett Próféciák legutóbbi évadának forgatása.

…..it appears there may be another on the way! #AngelDelight pic.twitter.com/N15x2ujYGs — michael sheen 💙 (@michaelsheen) March 1, 2022

A színész nemrégiben mesélt a COVID-19 okozta pandémia időszakáról, mely a családja számára egy igazán békés időszak volt, kivéve persze azt a pár hetet, amikor maguk is megküzdöttek a fertőzéssel. Sheen örült, hogy családja mellett lehet, és hogy 27 éves svéd színésznő párjával együtt ott lehetett a 2019-ben született Lyra mellett a legfontosabb első pillanatoknál.

“Kimehettünk a kertbe, élvezhettük a szép időt. Igazán különleges időszak volt, amit együtt tölthettünk az általunk létrehozott kis jövevénnyel”

– mesélte a Wales déli részén élő színész.