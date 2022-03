Oroszlánok mentették meg az elrabolt kislányt - a leghihetetlenebb sztorik, amikor állatok voltak a nap hősei

Nan Hauser tudós életét a bálnák védelmének szentelte. Éppen a vízben dolgozott, amikor egy hosszúszárnyú bálna elkezdte lökdösni a nőt. Nan először összezavarodott, nem értette mi történik, korábban sosem tapasztalt ilyen viselkedést. Hamar rájött, hogy a bálna észrevett valamit, és jelezni próbál neki. A közelben egy tigriscápa úszkált, amit a bálna észrevett, Nan azonban nem, az állat pedig a lökdöséssel próbálta visszaterelni a nőt a hajójához, hogy megvédje a tigriscápától.

Egy négyfős csoport elrabolt egy 12 éves etióp kislányt 2005 júniusában. Egy héttel a rablás után a rendőrség a nyomukba eredt, ezért menekülniük kellett. A banda tervei azonban meghiúsultak, amikor szembejött velük egy falka oroszlán, amik elkergették őket a kislány mellől. Az oroszlánok ezután a gyermek mellett maradtak mindaddig, amíg a hatóságok oda nem értek.

– számolt be az esetről az egyik rendőr.

A szakértők szerint a gyermek segélykiáltásai, a sírása hasonlíthatott az oroszlánkölykök sírására, ami felélesztette az állatok együttérzését.

Adam Walker hosszútávúszót egy csapat delfin mentette meg, miután egy nagy fehér cápa felbukkant alatta. A delfinek Adam mellé úsztak és addig maradtak mellette, amíg a cápa el nem hagyta a környéket. A véletlenek összjátéka, hogy a férfi egy adománygyűjtőprogram keretében úszott, hogy pénzt gyűjtsön a bálnák és delfinek megőrzése nevezetű nonprofit szervezet számára.

A következő történet már sokak számára ismerős lehet, ugyanis több mint 25 éve történt, ám továbbra is a legmeghatóbb mentések közé tartozik. 1996-ban az Egyesült Királyságban egy kisfiú beleesett a gorillák ketrecébe a brookfieldi állatkertben. Binti Jua, a nyugati gorilla odasétált a sérült gyerekhez, a karjaiba vette és egészen a mentők megérkezéséig ringatta.

Több mint húsz évvel ezelőtt Kevin Hines a San Franciscó-i Golden Gate hídról leugorva próbált véget vetni az életének. Már az is csoda, hogy a zuhanást túlélte, de ami utána következett, az még hihetetlenebb. A férfi súlyos sérüléseket szenvedett, de eszméleténél volt és kétségbeesetten próbált a felszínen maradni. Valami hozzáért a lábához, ami nagyon megijesztette, azonban hamar rájött, hogy az állat próbálja őt a felszínre tolni és segít neki úszni. A férfi akkor még nem tudta, hogy milyen állat mentette meg, azonban egy bámészkodó fotókat készített az esetről, amin látszott, hogy egy oroszlánfóka mentette meg az életét. A férfi azóta a világot járja és előadásokat tart a mentális egészségről és az öngyilkos hajlamok legyőzéséről.

A sertések éles eszű állatok, amit Lulu malac is bebizonyított. Gazdája, Jo Ann Altsman otthonában kapott szívrohamot. A malac rögtön tudta, hogy valami nincs rendjén, próbált segíteni gazdáján, ám amikor nem sikerült, kiszaladt az utcára és addig röfögött és jelzett, amíg egy autós meg nem állt. Lulu elvezette a sofőrt a gazdájához, aki azonnal tárcsázta a mentőszolgálatot. Az orvosok szerint csupán 15 perc késés is végzetes lett volna az asszony számára, így Lulu megmentette az életét.

2018 nyarán egy kaliforniai család szomszédjánál tűz ütött ki, ami az ő házukra is átterjedt. Kutyájuk, Sasha azonnal riasztotta a családot, addig ugatott, amíg fel nem ébredtek, a csecsemőt pedig a pelenkájánál fogva lecibálta a kiságyról, hogy megmentse. Nana Chaichanhda, az édesanya elmondta, hogy kislánya és Sasha között mindig is különleges kötelék volt, nagyon közel állnak egymáshoz.

Tíz évvel ezelőtt egy nő az ohiói Oxfordban sétált, amikor egy férfi az épület mögé rángatta és retikülje szíjával fojtogatta. A közeli bokrok alól előszaladt egy őzbak és elijesztette a támadót. Jon Varley a helyszínre érkező őrmester elmondta, hogy tizenhét éves pályafutása során nem történt hasonló eset. A nő zúzódásokat szenvedett, de az őznek köszönhetően nem szorult kórházi kezelésre.

A legutolsó eset egy friss történet, ami csupán néhány héttel ezelőtt esett meg. Scott Thompson a Santa Barbara-csatornában csónakázott, amikor kiesett a hajójából, visszamászni azonban nem tudott. A part mérföldekre volt, a csónak pedig továbbhaladt. A férfihoz egyszer csak hozzáért egy borjúfóka és megsimogatta a lábát. Scott szerint a találkozáskor elhatározta, hogy elúszik a legközelebbi olajfúró toronyhoz. Öt órán át úszott, mire elérte a célt, de elmondása szerint a fókával való találkozás egy jel volt számára és erőt adott neki.

Lost at sea, with no land in sight, a Southern California boater who fell into the ocean thought he was going to die, until a nudge from a harbor seal gave him renewed hope. https://t.co/eGSETACLFE

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) February 15, 2022