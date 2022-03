Eva Herzigova újra a kifutón, minden idők legszexisebb modellje 48 évesen is tökéletes

A Bluemarin divatház kifutóján utoljára két évtizeddel ezelőtt, 2003-ban láthattuk Herzigovát, aki most kirobbanó formában sétált a catwalk show-n. Elmondása szerint komolyan dolgozott a testén, hogy visszatérhessen a reflektorfénybe, de a közösségi médiában látható képeit nézve ezt aligha hisszük. Azt írja, hogy a Covidon ő is átesett, és ez meg is viselte a szervezetét, mi úgy látjuk, erősebb és szebb, mint valaha.

Mit tehet egy szuper modell, akiről a régi világban azt tartanák, hogy eljárt felette az idő? Formába hozza magát a Milánói Divathétre. Eva Herzigova március 10-én lesz 49 éves, de most is tündökölően szép. Közösségi felületein azért elárulja, hogy ennyi év kihagyás után újra órákat kellett venni a világ egyik legjobb mozgástanárától, Beverly Johnsontól. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Eva Herzigova (@evaherzigova) által megosztott bejegyzés Herzigová megköszönte Alberto Calirinak, a Missoni kreatív igazgatójának is, hogy meghívta őt a kifutóra. “Ma zárom a Missoni show-t. Nagyon köszönöm, Alberto Caliri ezt a megtiszteltetést” – írta az Instagramon. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Eva Herzigova (@evaherzigova) által megosztott bejegyzés Az egykori cseh kislány nagy utat tett meg. Félelmetes karrierjének ténye elhallgattatta az aggódó családi hangokat. Nem volt egyszerű az egykori Csehszlovákiából, egy villanyszerelő és egy irodai dolgozó gyermekeként felnőve belevágni a modell karrierbe. Gyermekkorában sokat sportolt, 16 évesen megnyerte a prágai szépségversenyt, és irány Párizs. A 90-es évek elején a Wondebra reklámban tűnt fel, majd folytatta a sort a Guess kampánnyal, és csak jöttek a felkérések. A legérdekesebb csemegézni valót a magánélete adta mindig is a sajtónak. Elvette feleségül a Bon Jovi dobosa, Tico Torres, élt együtt Guy Oseary-vel, aki a Maverick lemezkiadót igazgatta, és hosszú ideje egy olasz üzletember mellett találta meg a nyugalmat. Olaszországban alapított családot, Eva három fiút szült Gregorio Marsiajnak. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Eva Herzigova (@evaherzigova) által megosztott bejegyzés