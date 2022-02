Valaha a világ legtöbbet fotózott manökenje volt, most megsemmisülve, önmaga árnyékaként visszavonultan él a zsírleszívástól eldeformálódott testű Linda Evangelista.

Aranykorukat élték az 1980-as és 1990-es években a szupermodellek, ők uralták a magazinok címlapjait és a kifutókat egyaránt, s mint szépségideálok, mind a mai napig meghatározó alakjai a divat világának.

Linda Evangelista ellenben évek óta a kameráktól elvonultan él, egyszer-kétszer előfordult, hogy lesifotósoknak sikerült őt elcsípniük az utcán, de a róla készült képekről nem az a nő köszönt vissza, akit rajongók százezrei bálványoztak. Linda arca és teste teljesen eldeformálódott, amiről nemrég nyílt meg először a People magazinnak, bevállalva a lap címlap fotózását is, a kisminkelt arca azonban meg sem közelíti a valóságot – írja a PageSix.

A 56 éves modell az interjúban elárulta, hogy nem szándékozik tovább rejtőzködni és teste felvállalásával inspirálni szeretné azokat, akik hasonló gondokkal küzdenek az életükben.

Lindát a magazinfotózás óta, most először sikerült elcsípni az utcán. A manöken smink nélkül, szemüvegben, bő fekete ruhában sétált New Yorkban, a róla septiben készült képeken pedig jól látszik, mit tett egykor gyönyörű arcával az a bizonyos zsírlefagyasztásos eljárás.

Linda Evangelista seen without face mask after fat-freezing procedure left her permanently deformed – Daily Mail https://t.co/VwjyaGJBHD pic.twitter.com/NyQe1LY3Mr — Beautyller™ (@beautyller) February 25, 2022

Sajnos a modell nem számolt a kozmetikai beavatkozás egy nagyon ritka mellékhatásával, ami az ő esetében a zsírsejtek elszaporodását jelentette.

„Két iszonytató fájdalmakkal járó korrekciós műtétet is elvégeztek rajtam, de hasztalan. Úgy maradtam, ahogy a média is megírta: felismerhetetlenül.”

A kanadai származású, 1965-ben született Linda már 12 éves korában modell akart lenni. Sikerült is neki, New Yorkban és Párizsban építette karrierjét. Szerepelt George Michael néhány videoklipjében. Ő az a modell, aki egy interjúban azt mondta, hogy “We don’t wake up for less than $10,000 a day”, vagyis hogy ő fel sem kel napi 10 ezer dollárnál kevesebbért. Amikor fiús frizurát vágatott magának, először törölték a kifutókról, majd pár hónap múlva új divatot teremtve pózolt a magazinok címlapján. Éveken keresztül különböző kozmetikai cégek reklámarca volt, de számára ez már csak a múlt.