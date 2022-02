A színésznő életműdíjat vehetett át az amerikai televíziós és filmszínészek céhének gáláján.

Meghatottan, könnyivel küzdve vette át Helen Mirren életműdíját vasárnap este az amerikai televíziós és filmszínészek céhének (SAG-AFTRA) Santa Monicában megrendezett 28. díjátadó ceremóniáján.

A gálán a 76 éves, ötszörös SAG-díjas Helen kollégáinak hálálkodott:

“Hosszú ideje annak, hogy csatlakoztam a mi csepűrágókból és vagabondokból álló táborunkhoz. És nektek, színészeknek akarok köszönetet mondani. tapasztalataim szerint, ami mára már igen jelentősnek mondható, csodáljuk és szeretjük egymás munkáját. Együtt nevetünk, sírunk, aggódunk, váltogatjuk a ruháink.”

– fogalmazott az Oscar-díjas színésznő.

Helen Mirren (Fotó: EPA/CAROLINE BREHMAN)

Helen továbbá a legelegánsabb színésznő képzeletbeli díját is kiérdemelte, rózsaszín Dolce & Gabbana estélyije, kiegészítve a pink gyémánt fülbevalóval, hajpántjával és üde sminkjével, valósággal megfiatalította a színésznőt.

A 76 éves brit színpadi és filmszínésznő pályafutása több mint 50 éve kezdődött. Az elmúlt évtizedekben egy gengszter barátnőjétől (Hosszú nagypéntek) II. Erzsébetig (A királynő) számtalan szerepet eljátszott a filmvásznon, ő volt a főszereplője Szabó István Az ajtó című filmjének is. Alakításait Oscar-, Tony-, valamint több Emmy- és BAFTA-díjjal ismerték el. A hollywoodi színészcéh is 13 alkalommal jelölte díjára, és ötször neki is ítélte azt.