Kilencvenéves lenne a világ legszebb asszonyának tartott Elizabeth Taylor

Kilencven éve, 1932. február 27-én született Elizabeth Taylor kétszeres Oscar-díjas amerikai színésznő.

Elizabeth Rosamond Taylor, a feltűnően szép, ibolyakék szemű lány tízévesen kapta első filmszerepét, vele együtt egy 18 éves szerződést, így a nézők szeme láttára nőtt fel. A közönség 12 évesen, az öt Oscarra jelölt A nagy derby című családi filmben zárta végképp a szívébe, s 1947-ben már a Life magazin címlapján szerepelt. Az óriás című 1956-os filmben James Dean volt partnere, és egy év múlva első alkalommal jelölték Oscar-díjra az Esőerdő megyéért (Raintree County).

Ekkoriban már mozgalmas magánélete is izgalomban tartotta a közönséget. Tizenhét évesen ment férjhez a hotellánc-örökös ifjabb Conrad Hilton-hoz, akitől egy év múlva elvált, hogy az idősödő pályatárs Michael Wildingnek nyújtsa kezét. Őt Mike Todd producer kedvéért hagyta ott 1957-ben, aki egy év múlva repülőgép-szerencsétlenség áldozata lett. Ez lett a színésznő egyetlen házassága, amely nem válással végződött, és később Toddot három szerelme egyikének nevezte (a másik kettő Richard Burton és a gyémánt ékszer volt). A közönség részvétét és szimpátiáját negyedik házasságával vesztette el, mivel férje, Eddie Fisher énekes viszonyuk kezdetén még nős ember volt.

A Taylorról kialakult képpel egybevágott a Macska a forró bádogtetőn című filmben a frusztrált Maggie szerepe. Bár rászolgált volna, “erkölcstelen magánélete” miatt lemaradt az Oscar-díjról, a kitüntetést 1960-ban a Modern kaméliás hölgy (Butterfield 8) című filmért kapta meg. Azt még ő is elismerte, hogy nem ez volt a legjobb alakítása, a díjat kárpótlásnak tekintette, amiért a gála idején betegsége miatt halálhírét keltették.

1960-ban a híres-hírhedt Kleopátra főszerepéért első színésznőként kapott egymillió dollárnál nagyobb gázsit. A forgatást eredetileg 16 hétre tervezték, de csak 1963-ban fejeződött be, s ez a három év a producerek számára valóságos katasztrófának bizonyult. A forgatással Taylor betegsége miatt többször le kellett állni, a méregdrága díszleteket először Londonban, majd Rómában építették fel. Minden idők egyik legköltségesebb filmje soha nem hozta vissza a ráköltött pénzt, pedig a producerek legalább a reklámköltségen takarékoskodhattak: Taylor és Richard Burton között a forgatás során szövődött románcról minden újság címlapon számolt be.

Elizabeth TAYLOR színésznő Cleopatra szerepében Joseph Mankiewicz amerikai filmrendező “Cleopatra” című filmjének forgatásán 1962 februárjában. A felvétel készítésének pontos dátuma ismeretlen. A reprodukció 1987. szeptember 24-én készült.

A két színész 1964-ben kötött, rendkívül viharos házasságot. Tizenegy filmben szerepeltek együtt, a Nem félünk a farkastól (1966) címűért kapta Taylor második Oscar-díját, a következő évben következett A makrancos hölgy Franco Zeffirelli rendezésében. A folyton marakodó párokat hitelesen tudták alakítani, hiszen a való életben is se veled-se nélküled kapcsolat fűzte őket össze. Burton 1972-ben a februári borsos virágárak ellenére még négyezer tulipánt küldött a 40. születésnapját éppen Budapesten ünneplő nejének, aztán két évvel később elváltak, majd ismét egybekeltek, ám egy évig sem bírták együtt. Taylor ezután még kétszer ment férjhez és még kétszer vált el, utoljára 1996-ban.

Elizabeth Taylor (j) és Richard Burton (b) a Corvin Filmszínházban találkozik a budapesti közönséggel, ahol bemutatták a főszereplésükkel készült “Makrancos hölgy” című filmet.

A nyolcvanas évektől kevesebbet szerepelt a filmvásznon, a lapok alkohol- és kábítószer-függőségéről, súlyproblémáiról, betegségeiről cikkeztek. 1994-ben a Flintstone családban Frédi anyósát alakította, utoljára 2001-ben tűnt fel egy tévéfilmben. A filmezéstől 2003-ban vonult végleg vissza, háta mögött hetven filmmel. Színésznőként mindig abszolút profiként viselkedett, a forgatáson időben megjelent, szerepét tudta, ritkán kellett miatta jelenetet ismételni. A való életben azonban igazi díva volt, állítólag azt kérte, temetését kezdjék negyedórával később, hogy szokása szerint elkéshessen.

Az egykor a világ legszebb asszonyának tartott és 2011-ben minden idők legfotogénebb hírességének választott színésznő a pop-art művész Andy Warholt és a fotós Helmut Newton fotográfust is megihlette. Házasságaiból négy gyermeke született, híresen vonzódott az ékszerekhez és a szerencsejátékokhoz, de megengedhette magának. Azon kevés nők közé tartozott, akik saját erejéből lettek milliomosok, vagyonát halálakor 600 millió dollárra becsülték. Ismertségét kihasználva nevével luxuscikkeket is forgalmaztak, és az ingatlanügyekhez is volt érzéke. Hatvanadik születésnapját – potom 150 ezer dollárért – Disneylandben ünnepelte, s azt is sikerült elérnie, hogy erre az időre még a repülőgépeket is kitiltották a park fölül.

A sokat jótékonykodó Taylor, aki főként az AIDS megelőzésére és gyógyítására ajánlott fel nagy összegeket, megkapta a Jean Hersholt humanitárius Oscar-díjat, Nagy-Britanniában – lévén születése révén brit állampolgár is – a lovagi címnek megfelelő “Dame” rangra emelték. A többszörös Golden Globe-díjas színésznőt a Kennedy Center és az Amerikai Filmintézet életműdíjával is kitüntették, a Brit Filmakadémia tagja volt, megkapta a francia Becsületrendet, csillaga díszíti a hollywoodi Hírességek Sétányát.

Élete végén sokat betegeskedett, végül tolószékbe kényszerült. Minden idők egyik legnagyobb filmcsillaga 2011. március 23-án hunyt el szívelégtelenség következtében. Egyszer azt mondta, sírjára ezt véssék: