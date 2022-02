Már Dianán is jól állt – Katalin kabátja a szezon új kedvence

Vilmos herceg választottját gyakran hasonlítják Diana hercegnéhez kifogástalan stílusa, eleganciája, szerethetősége és jólelkűsége miatt. Ezúttal ruha, pontosabban kabátválasztása emlékeztette a rajongókat az 1997-ben tragikusan elhunyt hercegnére.

Katalin egy sikkes, Catherine Walker tervezte szürke gyapjúkabátban jelent meg II. Margit dán királynő és Mária királyi hercegné oldalán. A Marine fantázianevet viselő darabot egy 18. századi tengerész egyenruha ihlette fekete hajtókájával és díszes mandzsetta gombjaival – írja a Hello magazin.

A fotót látva az embereket azonnal elkapta a deja vu érzés, mintha valahol már látták volna ezt a kabátot korábban. A válasz pedig Katalin anyósa, Diana hercegné. Diana 1984-ben egy meghökkentően hasonló színű és fazonú kabátot viselt. Az archív fotón a hercegné éppen egy Jaguárból szállt ki, amikor az általa védnökölt Barnardos gyermekjótékonysági szervezetnél tett látogatást.

