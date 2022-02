Batman visszatér! A 70 éves Michael Keaton most is büszkén feszít a denevérjelmezben

A színész Instagramon mutatta meg magát régi-új szerelésében.

https://t.co/fHxz75BQ5e Photo: Michael Keaton Shares Special Selfie Celebrating Batman Return — Marvel And DC Fan Page (@DCMarvelMovie) February 25, 2022

A Batmant 1989-ben mutatták be Tim Burton rendezésében. A szörnyfilmszakértő a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat is haza vihette a moziért. A denevérembert akkor Michael Keaton alakította, aki most az új The Flash moziban ismét Bruce Wayne lesz.

„Őszintén szólva mindig is ott motoszkált a fejemben, hogy simán el tudnám még mindig játszani a karaktert. Most pedig, hogy felkértek, meglátjuk, hogyan sikerül visszabújnom a bőrébe”

– mesélte a színész egy korábbi interjúban, és most már kétség sem férhet hozzá: Keatonnek ma is fantasztikusan áll a denevérjelmez, amiről ő maga posztolt egy fotót az Instagram oldalára – írja a The Direct. A kép nem is passzolhatna jobban a karakterhez, hiszen a színész Batman-ruhás árnyékáról lőtt egy fotót.

A sztori alapja a DC által létrehozott multiverzum, melyben a már jó ismert karaktereknek egy-egy univerzumban teljesen más a sorsuk, de akár megszemélyesítőjük is. A filmben Ezra Miller alakítja Flasht, A villámot, de nem kizárt, hogy a CW sikersorozatának sztárja, Grant Gustin is feltűnik majd a moziban.

Az önálló Flash-film még idén, november 4-én a mozikba kerülhet világszerte.

Keaton akkor akasztotta a szögre a denevérruhát, amikor Joel Schumacher Mindörökké Batman mozijának a forgatókönyvét elolvasta. Egyszerűen nem tetszett neki a sztori, így végül Val Kilmer játszotta el a szuperhőst.

Felröppent egyébként a pletyka, hogy Keaton több DC alkotásban is szerepelhetne, afféle mentorként, mint Samuel L. Jackson, aki Nick Furyként támogatja a Marvel hőseit.

A legújabb Batman-film március 3-án debütál a hazai mozikban Robert Pattinson és Zoë Kravitz főszereplésével. A film komoly sztárparádét vonultat fel. Pingvin szerepében Colin Farrellt

láthatjuk majd, továbbá John Torturro és Andy Serkis is a szereplőgárda tagja.